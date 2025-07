"In Italia a oggi sono quasi 40mila gli studenti ucraini che risultano iscritti nel nostro sistema scolastico, e per la loro accoglienza sono state investite risorse importanti nell'ottica di fornire il necessario supporto personalizzato, linguistico e psicologico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, partecipando al panel 'Human Capital Dimension' nell'ambito dell'Ukraine Recovery Conference in corso a Roma.

"Ogni anno in alcune scuole italiane vengono istituite apposite sedi d'esame per consentire agli studenti ucraini di sostenere gli esami per le iscrizioni alle loro università".

"È urgente che tutti i giovani ucraini possano tornare a studiare in sicurezza il prima possibile, c'è una vera e propria emergenza educativa, con conseguenze drammatiche per i giovani più vulnerabili. È poi necessario lavorare nel lungo periodo per ricostruire e innovare il sistema educativo ucraino nella sua interezza, anche in una prospettiva di integrazione europea", ha proseguito Valditara, aprendo i lavori. "Oggi firmiamo un memorandum per dare vita ad una collaborazione bilaterale per il futuro scolastico degli ucraini, in particolare sull'istruzione tecnico-professionale, la prima infanzia e l'istruzione inclusiva", ha aggiunto.