Ucraina, così l’ex ministro Fedorov ha accelerato il «gioco» di guerra

Alla guida del dicastero dell’Innovazione, Fedorov ha lanciato la piattaforma Brave 1. Smercia il tech militare e «motiva» i soldati con un sistema a punti

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Innovazione sì, ma la resistenza ucraina negli ultimi due anni è diventata sempre più un videogioco. E Mykhailo Fedorov il suo game designer. Ora sfidante numero uno del presidente Zelensky e prima ancora ministro della Difesa (incarico al quale ha dovuto rinunciare lo scorso luglio), nel 2024 Fedorov guidava invece il dicastero della Trasformazione digitale. Ed è con questa giacca che all’epoca ha caldamente sponsorizzato il lancio di una piattaforma che ricorda molto Amazon. Si tratta infatti