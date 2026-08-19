la gamification del conflitto

Ucraina, così l’ex ministro Fedorov ha accelerato il «gioco» di guerra

Damiano D'Agostino
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19 agosto 2026 • 20:32

Alla guida del dicastero dell’Innovazione, Fedorov ha lanciato la piattaforma Brave 1. Smercia il tech militare e «motiva» i soldati con un sistema a punti  

Innovazione sì, ma la resistenza ucraina negli ultimi due anni è diventata sempre più un videogioco. E Mykhailo Fedorov il suo game designer. Ora sfidante numero uno del presidente Zelensky e prima ancora ministro della Difesa (incarico al quale ha dovuto rinunciare lo scorso luglio), nel 2024 Fedorov guidava invece il dicastero della Trasformazione digitale. Ed è con questa giacca che all’epoca ha caldamente sponsorizzato il lancio di una piattaforma che ricorda molto Amazon. Si tratta infatti

Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.