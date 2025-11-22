false false

Nel giorno successivo alla pubblicazione del piano in ventotto punti con cui Donald Trump (e il partner con cui ha trattato, il presidente russo Vladimir Putin) vuole portare la pace in Ucraina, continuano i movimenti diplomatici intorno alla proposta molto favorevole a Mosca sottoposta al governo ucraino da Washington.

Volodymyr Zelensky venerdì sera si è rivolto alla nazione in un video mettendo sui piatti della bilancia «la dignità» del suo popolo e i rapporti con un partner fondamentale come gli Stati Uniti.

Gli europei, dal canto loro, già venerdì pomeriggio hanno avuto i primi contatti per capire come reagire. In particolare Germania, Regno Unito e Francia premono per l’elaborazione di un piano alternativo. Su questa proposta Giorgia Meloni, tradizionalmente vicina all’amministrazione Trump, è più cauta: anche all’interno della politica italiana le posizioni sul piano sono variegate. Mentre Matteo Salvini apprezza gli sforzi diplomatici di Trump, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno espresso dubbi a proposito delle grosse concessioni che il documento prevede a favore della Russia. Anche nel cosiddetto campo largo, a fronte di una dichiarazione di sostegno a Kiev della segretaria Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte si è mostrato più possibilista.

Crosetto: "Piano duro ma è un inizio" "L'ho detto ieri e lo ribadisco oggi: il piano proposto è a mio avviso molto duro nei confronti dell'Ucraina e contiene punti che penso non potranno mai essere accettati ma lo considero il punto di inizio di una trattativa che tutti auspichiamo e per la quale tutti dobbiamo impegnarci senza tregua", scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. "L'ho detto ieri e lo ribadisco oggi: Trump ci ha ormai fatto capire, con i dazi, con Gaza ed in molti altri scenari, quale sia la sua tattica: provoca, blandisce, forza, accarezza un giorno, schiaffeggia quello successivo". Meloni: "Italia pronta a collaborare per raggiungere una pace giusta" "L'Italia è pronta a collaborare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta" in Ucraina "così come sta già contribuendo in Medio Oriente a fissare un risultato fragile ma comunque molto importante". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al G20 a Johannesburg, "parlando dell'ingiustificata aggressione russa all'Ucraina", Mosca: "Conquistati due paesi in Donetsk e Zaporizhzhia" Il ministero della Difesa russo ha rivendicato nelle ultime 24 la conquista di altri due paesi in Ucraina: Nove Zaporizhzhia, nella regione di Zaporizhzhia, e Zvanovka, in quella di Donetsk. Costa al G20 riunisce i paesi affini, ieri incontro con Meloni e von der Leyen Nell'ambito degli "intensi sforzi diplomatici sul piano di pace per l'Ucraina a margine del G20" il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha invitato "nel corso della giornata" "i leader affini presenti al G20 (Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Norvegia, Canada, Giappone, Australia, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna) a una riunione per discutere il percorso da seguire riguardo all'Ucraina. Inviterà inoltre tutti i 27 leader dell'Ue a un incontro sull'Ucraina a margine del vertice Ue-Ua a Luanda" (24-25 novembre). Ieri pomeriggio, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dopo la telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice G20 a Johannesburg. Questa mattina Costa e von der Leyen hanno incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron. Tremila utenze al buio nel Kursk, la Russia accusa l'Ucraina La Russia accusa l'Ucraina per un attacco a una sottostazione elettrica nella città di Rylsk, nel Kursk. "L'Esercito ucraino ha lanciato un attacco mirato contro una sottostazione elettrica nella zona di Borovskoye a Ryksk - ha denunciato il governatore Alexander Khinshtein - L'attacco ha messo fuori uso due locali tecnici. Circa 3.000 utenze sono senza elettricità". Guerini: "Nessuna pace senza l'Ucraina, stiamo con chi resiste" "Non si può imporre l'adesione a un piano che così com'è sarebbe una resa ingiustificata all'aggressore. Non c'è pace possibile senza l'Ucraina al tavolo di vere trattative. Stiamo con chi resiste, con chi difende la libertà. Per una pace giusta. Ora più che mai #slavaukraini". Lo scrive sui social il deputato del partito democratico e presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. Vance: "Fantasia pensare che l'Ucraina possa vincere" Il vicepresidente americano JD Vance ha definito "fantasia" l'idea di pensare che l'Ucraina possa vincere la guerra con la Russia se gli Stati Uniti dessero a Kiev più soldi o armi o imponessero più sanzioni a Mosca. "Ogni critica al quadro di pace su cui sta lavorando l'amministrazione o fraintende il quadro stesso o travisa una realtà critica sul campo - scrive Vance sul suo account X -. Si fantastica che se solo dessimo più soldi, più armi o più sanzioni, la vittoria sarebbe a portata di mano. La pace non sarà fatta da diplomatici o politici falliti che vivono in un mondo di fantasia. Potrebbe essere fatta da persone intelligenti che vivono nel mondo reale". "Qualsiasi piano di pace deve fermare le uccisioni preservando la sovranità Ucraina, essere accettabile sia per la Russia che per l'Ucraina, massimizzare le probabilità che la guerra non riprenda", aggiunge il vicepresidente Usa dopo aver parlato ieri al telefono con il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

