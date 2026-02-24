La guerra negli occhi degli orfani: da qui passa il futuro dell’Ucraina

La popolazione dell’Ucraina si è dimezzata in 30 anni. Con la guerra la tenuta demografico del paese è a rischio. Il destino dei minori affidati ai servizi sociali è divenuto così lo specchio di speranze e timori per un’intera nazione

Khrystyna ha cinque anni e nella sua breve vita non ha conosciuto altro che la guerra. È nata nell’Ucraina orientale e, prima che muovesse il suo primo passo, l’esercito russo ha invaso il paese. All’epoca, Khrystyna e i suoi quattro fratelli erano già in affido ai servizi sociali ucraini. La casa dove vivono da circa un anno si trova a Kiev, al sedicesimo piano di uno dei quartieri più esposti agli attacchi russi di tutta la città. «Vivere qui in cima durante un bombardamento è un’esperienza es