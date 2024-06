Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un intervento a Mattino Cinque, ha detto che non pensa «ci siano stati attacchi ancora da parte dell'Ucraina in Russia» con armi donate dagli occidentali. Gli Stati Uniti hanno autorizzato a colpire «un unico obiettivo, specifico, quello da cui partono attacchi missilistici verso l'Ucraina, non in modo estensivo come qualcuno ha cercato di dire», ha spiegato Crosetto. «Non vogliamo che ci sia un'escalation ulteriore, il mondo non ne ha bisogno, stiamo cercando di aprire un tavolo di negoziazione».