Doppio negoziato su Kiev, Trump vede Zelensky e molla l’Ucraina alla Ue

Il tycoon da Davos: i due litiganti sono «stupidi se non fanno l’accordo». Putin incontra Witkoff, ma i vertici di queste ore non partono sotto i migliori auspici

true false

Kiev – Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa al World Economic Forum: Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontreranno a Davos giovedì 22 gennaio. Nello stesso giorno, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner partiranno per Mosca, dove in serata incontreranno Vladimir Putin. Dopo settimane di gelo, tanto nell’Ucraina lasciata senza riscaldamento dalle bombe russe quanto nelle relazioni internazionali, bloccate sullo scoglio del Donbass, il processo di pace per mettere fine al co