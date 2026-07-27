A Kiev è crisi per Zelensky: «Ha aperto il vaso di Pandora»

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«Con il licenziamento di Fedorov dalla carica di ministro della Difesa, il presidente ha aperto un vero e proprio “vaso di Pandora”, innescando una reazione a catena di problemi politici». Volodymyr Fesenko, scienziato politico, direttore del centro studi Penta e frequente commentatore dell’attualità sui media ucraini, non usa mezzi termini per descrivere il terremoto che negli ultimi giorni ha scosso il sistema di potere ucraino. Approfittando delle ferie estive, il presidente Volodymyr Zelensk