manifestanti in piazza per tutto il fine settimana

A Kiev è crisi per Zelensky: «Ha aperto il vaso di Pandora»

Davide Maria De Luca
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27 luglio 2026 • 07:00

In Ucraina continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della Difesa, rivale del presidente. Secondo gli analisti, Zelensky sta perdendo contatto con la realtà del paese. Ma lui, per ora, tiene duro

«Con il licenziamento di Fedorov dalla carica di ministro della Difesa, il presidente ha aperto un vero e proprio “vaso di Pandora”, innescando una reazione a catena di problemi politici». Volodymyr Fesenko, scienziato politico, direttore del centro studi Penta e frequente commentatore dell’attualità sui media ucraini, non usa mezzi termini per descrivere il terremoto che negli ultimi giorni ha scosso il sistema di potere ucraino. Approfittando delle ferie estive, il presidente Volodymyr Zelensk

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.