Comincia oggi la due giorni di Consiglio europeo. Tra i punti in agenda, sui quali è atteso un consenso da parte dei leader, c’è il via libera allo status di candidata per l’Ucraina.

Kiev candidata Ue

Dopo il parere positivo della Commissione europea, che ha sottolineato le misure da adottare da parte di Kiev per colmare le lacune giuridiche, ora la parola finale spetta al Consiglio europeo. Serve un parere positivo unanime.

«È un momento decisivo per l'Unione europea. Ci sono scelte geopolitiche che verranno fatte oggi. Sono fiducioso che verrà accordato lo status di candidato per l’Ucraina e la Moldavia, segnando una chiara prospettiva europee per l’Ucraina, la Georgia e la Moldova», ha detto questa mattina il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali a Bruxelles.

La bozza delle conclusioni del Consiglio europeo

Anche Zelensky è fiducioso: «È un momento molto cruciale per noi, perché alcuni membri del mio team dicono che questo è come entrare nella luce dalle tenebre. In termini di esercito e società, questo è un grande fattore di motivazione per l'unità e la vittoria del popolo ucraino». Zelensky ha anche detto di aver sentito undici leader politici europei nelle ultime ore ed erano a favore dell’entrata dell’Ucraina nell’Ue, ma serve l’unanimità di tutti i paesi membri e non è un elemento così scontato.

Il primo a essersi esposto per l’adesione è Mario Draghi; durante il viaggio a Kiev dei tre leader, anche Emmanuel Macron e Olaf Scholz si sono espressi a favore, spostando in modo determinante gli equilibri fra i governi.

Gli altri paesi

Qual è la sorte degli altri paesi che vogliono entrare nell’Ue? Inevitabilmente si guarda anche ai Balcani dove sono in corso procedure per l’entrata nell’Ue di paesi come Macedonia e Albania. «È un momento importante per rinvigorire il processo ai Balcani occidentali. E iniziare i negoziati con l'Albania e la Macedonia e il prima possibile è in cima alle nostre priorità e faremo tutto il possibile», ha detto il presidente del Consiglio europeo Michel.

«È una disgrazia che un paese Nato sequestra altri paesi Nato, l’Albania e la Macedonia del Nord, nel mezzo di una guerra in Europa, dove 26 altri paesi stanno a guardare impotenti», ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama contro il veto della Bulgaria. «Non siamo mai vittime, sappiamo da lungo tempo che c'è un sentiero, e allo stesso tempo non cambiamo il nostro corso e continuiamo a costruire l’Europa a casa nostra», ha aggiunto.

© Riproduzione riservata