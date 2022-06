Lo stesso parere è stato espresso anche per la Moldavia ma non per la Georgia, per la quale, invece, bisogna «valutare se il paese rispetta una serie di condizioni prima di concedergli lo status di candidato». Ora la palla passa al Consiglio europeo

«Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al consiglio di dare all’Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all’ingresso nell’Unione». Sono le parole della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo la riunione del collegio. «Il popolo ucraino ha mostrato si essere pronto a morire per il sogno europeo», ha aggiunto.

Lo stesso parere è stato espresso anche per la Moldavia ma non per la Georgia, per la quale, invece, bisogna «valutare se il paese rispetta una serie di condizioni prima di concedergli lo status di candidato».

Tuttavia per l’Ucraina il cammino non è così semplice. L’ultima voce in capitolo ce l’ha il Consiglio europeo, e quindi i governi europei, che in diverse occasioni si sono dimostrati disuniti nel prendere decisioni.

«Molto è stato fatto ma molto lavoro resta ancora da fare per l’ingresso dell’Ucraina in Europa», ha specificato von der Leyen. I temi su cui intervenire sono tanti dallo «stato di diritto» alla «giustizia» passando per «la lotta alla corruzione e la rimozione del potere degli oligarchi sull’economia».

La decisione è arrivata dopo la visita di ieri a Kiev di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz che hanno espresso sostegno e solidarietà al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le motivazioni di von der Leyen

«L’Ucraina ha già implementato circa il 70 per cento delle norme e degli standard dell’Ue. Sta partecipando a molti importanti programmi dell’Ue, come Horizon Europe ed Erasmus». Ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa.

Il cammino ucraino per entrare a Bruxelles era avviato da tempo. «Già da otto anni si avvicinava gradualmente all’Unione», ha detto von der Leyen che ha elencato anche i punti a favore del paese di Zelensky.

«L’Ucraina è una solida democrazia parlamentare. Ha un’amministrazione pubblica ben funzionante che ha tenuto in funzione il paese anche durante questa guerra. La riforma del decentramento è un successo, come dimostrano anche le prestazioni di regioni e comuni durante la guerra. La riforma della modernizzazione dell’amministrazione è in corso. La società civile ucraina è vivace e attiva. Il sistema elettorale si è dimostrato libero ed equo, come ritenuto dall’Odihr. Il suo sistema educativo è ben sviluppato; le competenze e le infrastrutture digitali sono di alto livello».

Kiev ha rispettato l’80 per cento delle raccomandazioni della Commissione Venezia, l’organo consultivo del Consiglio d’Europa che si occupa di monitorare lo status democratico e il rispetto dello stato di diritto di un paese. Ma secondo von der Leyen deve ancora adottare una legge che tuteli le minoranze nazionali.

Le reazioni di Zelensky e del Cremlino

«Oggi è una giornata davvero storica: l’Ucraina ha sentito contemporaneamente il sostegno di quattro potenti stati europei. E in particolare il sostegno al nostro movimento verso l’Unione europea», è il messaggio scritto su Telegram dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Di diverso avviso è invece il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov che ha detto che monitoreranno il processo di adesione «perché tutti conosciamo l’intensificazione delle discussioni in Europa sul tema del rafforzamento della difesa».

