Nella notte nuovi attacchi su Kharkiv, nove morti solo a ovest. La Polonia fa alzare in volo i caccia sul confine e chiude due aeroporti. In giornata a Kiev una delegazione del Pentagono per coordinare gli sforzi di pace
Si apre uno spiraglio di pace sul conflitto ucraino. Axios rivela che l’amministrazione Trump starebbe lavorando insieme a Mosca a un piano in 28 punti sul modello di quello proposto in medio oriente il mese scorso che è servito a negoziare la tregua tra Israele e Hamas.
Mentre continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino – stanotte a Kharkiv ci sono stati 36 feriti, a ovest nove morti – oggi volerà in Ucraina una delegazione americana del Pentagono. Nel frattempo, la Polonia ha scelto di chiudere due aeroporti e far decollare i propri caccia per proteggersi.
Nove persone sono morte in un attacco aereo russo nell'ovest dell'Ucraina, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky.
La Romania fa decollare i propri jet
La Romania ha mobilitato aerei da combattimento questa mattina in risposta a una nuova incursione di droni nel suo territorio, ha dichiarato il ministero della Difesa di Bucarest. "Il drone è ricomparso a intermittenza sui radar per circa 12 minuti" dopo gli attacchi aerei russi vicino al confine rumeno con l'Ucraina, ha dichiarato il ministero in una nota.
Zelensky arriva in Turchia, incontrerà Erdogan
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato oggi ad Ankara per una visita di lavoro. Ad accoglierlo all'aeroporto, tra gli altri, il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, Rustem Umerov, già presente in Turchia per un viaggio d'affari. Nel corso della giornata, Zelensky incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere le modalità di raggiungimento di una "pace giusta" per l'Ucraina. È previsto anche un colloquio con Steve Witkoff, rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti.
Casini: "Meloni tentenna su Kiev"
"Sono molto preoccupato dall'atteggiamento della Lega sull'Ucraina. Rischia di essere la punta di un iceberg: sotto l'acqua, potrebbe esserci qualcosa di più consistente". Lo dice il senatore Pierferdinando Casini. In una intervista a La Stampa spiega: "Fin dall'inizio della vicenda Ucraina, da parlamentare di opposizione ho seguito con interesse le mosse della presidente del consiglio. Ho apprezzato il fatto che abbia tenuto la serietà della linea Draghi. Ora però sento affievolirsi un po' quell'impegno".
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato una delegazione di alto livello del Pentagono a Kiev per colloqui nell'ambito di un tentativo della sua amministrazione di riprendere i colloqui sulla fine della guerra in Ucraina. Lo scrivono Politico e il Wall Street Journal. Per il Wsj, il segretario dell'Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll e due generali dell'esercito americano incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme ad altri funzionari, nonché alti rappresentanti militari e dell'industria. Driscoll prevederebbe inoltre di incontrare in seguito anche funzionari russi. Secondo Politico, la visita giunge in un momento in cui la Russia ha intensificato la sua campagna di missili e droni contro obiettivi civili in Ucraina e mentre gli alleati occidentali si stanno affrettando a trovare nuovi modi per continuare a fornire armi all'Ucraina in difficoltà.
La Polonia chiude gli aeroporti di Rzeszow e Lublino
La Polonia "a causa della necessità di garantire la libertà di operazione all'aviazione militare" ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino.
Temporanee interruzioni di corrente dopo gli attacchi russi
In diverse regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza dopo che le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili da crociera, ed è stato dichiarato un allarme antiaereo nella maggior parte delle regioni del paese. Le forze militari russe stanno nuovamente attaccando le infrastrutture energetiche. "Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, i soccorritori e gli operatori del settore energetico inizieranno a eliminare le conseguenze dell'attacco al fine di ripristinare l'alimentazione elettrica nelle regioni il prima possibile. Le interruzioni di corrente di emergenza saranno annullate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata", ha affermato il ministero dell'Energia.
Mosca: "Nella notte distrutti 65 droni di Kiev"
Il ministero della Difesa russo ha riferito che stanotte i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 65 droni ucraini in volo sul territorio russo. Secondo il ministero, 16 droni sono stati neutralizzati sul Mar Nero, 14 ciascuno sulla regione di Voronezh e sul territorio di Krasnodar, 11 sulla regione di Belgorod, 9 sul Mar d'Azov e 1 sulla regione di Bryansk.
La Polonia fa alzare i propri caccia dopo gli attacchi in Ucraina
Nella notte l'aviazione polacca "a causa dell'attacco della Federazione Russa contro obiettivi situati nel territorio dell'Ucraina" ha effettuato a scopo preventivo operazioni "all'interno dello spazio aereo" di Varsavia. "Sono state inviate in volo coppie di caccia e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo stato di allerta", viene spiegato in un post sui social.
Attacco notturno su Kharkiv, 32 feriti
È di 32 feriti - tra cui due bambini - il bilancio di un attacco notturno delle forze armate russe sulla città di Kharkiv, nel nord dell'Ucraina. Sono stati lanciati numerosi droni che hanno provocato incendi in varie zone della città e sono intervenute unità del Servizio di emergenza statale.
L'amministrazione americana ha collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il sito web statunitense Axios, citando fonti anonime statunitensi e russe. Il piano - secondo quanto riferisce il media Usa - sarebbe composto da 28 punti e si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza, concordato il mese scorso da Israele e Hamas.
Usa, via libera alla vendita del sistema Patriot
Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita del sistema di difesa aerea Patriot e delle relative attrezzature all'Ucraina per un costo stimato di 105 milioni di dollari. I principali appaltatori della vendita saranno RTX Corp e Lockheed Martin, si legge in una nota del Pentagono.
