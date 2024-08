Il presidente Usa ha detto ai giornalisti di essere in costante contatto con il governo ucraino. I combattimenti nella regione russa meridionale stanno costringendo Mosca a ritirare i suoi soldati dall’enclave, ha affermato ministro della Difesa lituana, in un colloquio con Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commentato per la prima volta l’incursione militare ucraina in territorio russo, nella regione di Kursk, iniziata lo scorso 6 agosto. Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo a New Orleans, ha detto di essere stato informato sull’azione delle forze di Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky ogni 4-5 ore nell’ultima settimana. L’operazione «sta creando un vero dilemma» per Vladimir Putin, ha detto il presidente Usa.

Martedì John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, ha dichiarato che se l’offensiva di Kiev «non piace a Putin, se la cosa lo mette un po’ a disagio, allora c’è una soluzione semplice: può andarsene dall’Ucraina e farla finita».

Ad oggi sarebbero 74 le comunità «sotto il controllo ucraino» dove «vengono eseguite ispezioni e misure di stabilizzazione», ha scritto ieri su X il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha poi affermato di aver avuto un incontro con il ministro della Difesa nazionale della Lituania, Laurynas Kasciunas, con cui ha «discusso dello sviluppo dell’industria della difesa e delle esigenze prioritarie di difesa dell'Ucraina».

La Russia ha inviato le sue truppe dalla regione enclave di Kaliningrad alla regione di Kursk, ha detto Kasciunas a Zelensky durante il colloquio, secondo quanto riportano i media locali. I combattimenti in corso nella regione russa meridionale stanno costringendo Mosca a ritirare i suoi soldati dall’enclave, ha spiegato il ministro lituano, definendola una forma di smilitarizzazione provocata «dal coraggio dell'esercito ucraino». L’operazione ucraina in Russia, ha poi aggiunto ha «risollevato il morale del popolo e delle forze armate» di Vilnius.

La posizione di Kiev

Kiev si sta «difendendo» e agisce «nel quadro del diritto internazionale», ha affermato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sentito dal Corriere della Sera, in merito alla reazione del governo italiano sull’offensiva lanciata dall’Ucraina. «La fine della guerra sarà possibile solo quando l’Ucraina avrà tutte le armi sufficienti per vanificare l’aggressione russa», ha aggiunto, «miriamo a costringere» Mosca «a invertire la rotta, soffrire sotto la pressione economica, vogliamo metterla in difficoltà: solo allora saranno possibili i negoziati tra pari».

Dopo l’incursione militare nella regione di Kursk infatti diversi esponenti del governo italiano hanno ribadito il sostegno a Kiev ma assicurato che l’Unione europea e la Nato non sono in guerra contro la Russia. «Noi siamo dalla parte dell’Ucraina, che è l’aggredito, ma non siamo né come Paese, né come Nato in guerra contro la Russia», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando che «mai manderemo truppe, per intenderci. Pur comprendendone le ragioni di difesa, le armi inviate dall'Italia non possono essere usate fuori dall’Ucraina. Servono delle specifiche autorizzazioni a un uso diverso, che è quello che infatti sta chiedendo Zelensky».

Gli aiuti bielorussi

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sarebbe accorso in aiuto dell’alleato Vladimir Putin. Secondo il media bielorusso Belnovosti, che ha citato fonti della Difesa di Minsk, Lukashenko avrebbe ordinato il trasferimento di parte dell’equipaggiamento militare bielorusso alle forze armate russe come rinforzo nella regione di Kursk, e in altri settori della linea del fronte. La Bielorussia avrebbe risposto a «una richiesta urgente da parte russa» dovuta alle perdite e alla mancanza di equipaggiamento nel Kursk e in altre aree.

Le forze russe hanno abbattuto nella notte quattro missili tattici Tochka-U e 117 droni lanciati dalle forze ucraine, ha riferito il ministero russo della Difesa citato dall’agenzia di stampa Tass. La regione russa di Belgorod, vicina all’Ucraina, ha dichiarato lo stato di emergenza, hanno riferito le autorità locali.

Mosca starebbe inoltre ritirando una parte delle sue truppe dall’Ucraina per rispondere all’offensiva di Kiev, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, senza però precisare l’entità del ritiro. Un «primo segnale che l’incursione Ucraina nella regione di Kursk sta costringendo la Russia a rivedere la sua forza d'invasione», ha commentato il quotidiano statunitense.

© Riproduzione riservata