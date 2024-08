Il Financial Times ha visionato dei documenti che attesterebbero che la Russia ha addestrato il suo esercito a colpire l’Europa occidentale con missili a testata nucleare. Durante la notte le difese aeree ucraine hanno invece abbattuto 30 droni russi su 38

Secondo dei documenti segreti visionati dal Financial Times (Ft), la Russia ha addestrato la sua marina a colpire obiettivi in Europa con missili a testata nucleare, preparandosi per un potenziale conflitto con la Nato.

Intanto l’esercito ucraino continua l’avanzata e al momento controlla circa mille chilometri quadrati nell’Oblast di Kursk, territorio della Federazione russa. È quanto ha dichiarato il comandante in capo Oleksandr Syrskyi, che ha riferito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un colloquio sull’offensiva lanciata il 6 agosto oltre confine.

«Al momento, controlliamo circa mille chilometri quadrati del territorio della Federazione Russa. Le truppe stanno svolgendo i loro compiti. I combattimenti sono in corso lungo tutta la linea del fronte. La situazione è sotto il nostro controllo», ha affermato Syrskyi, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Per la prima volta la leadership militare ucraina ha confermato la presenza di soldati sul suolo russo.

L’incursione ucraina sta colpendo due regioni russe, quella di Belgorod e di Kursk, vicine al confine. Sono oltre 120mila i civili russi sfollati da Kursk, dopo che hanno dovuto lasciare le zone dei combattimenti. Secondo il governatore della regione, Alexei Smirnov, che ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, dodici civili sarebbero stati uccisi e 121 feriti, tra cui 10 bambini.

La minaccia nucleare

I documenti verificati dal Ft sono risalenti al periodo tra il 2008 e il 2014 e indicano una serie di obiettivi in tutta Europa, in particolare lungo la costa occidentale della Francia e alcuni siti in Regno Unito, Germania e Norvegia; sono inclusi siti militari, infrastrutture critiche e civili.

La Russia, infatti, avrebbe mantenuto la capacità di trasportare armi nucleari su navi di superficie nonostante gli accordi del 1991 con gli Stati Uniti e le esercitazioni recenti della marina russa confermano che questa capacità è ancora attiva.

I missili potrebbero trasportare sia testate convenzionali che nucleari tattiche. Putin vorrebbe utilizzare la minaccia nucleare e il timore di una rapida escalation per ottenere concessioni dall'Occidente, scrive il Ft.

Gli analisti spiegano che questa strategia è coerente con la dottrina militare russa. In caso di un conflitto con la Nato, Mosca tenderebbe infatti ad un uso rapido di armi nucleari, date delle risorse militari convenzionali inferiori rispetto a quelle di cui dispone l’alleanza.

Gli attacchi russi

Durante la notte scorsa sono proseguiti gli attacchi di Mosca in territorio ucraino. Le forze russe hanno lanciato 38 droni, 30 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev, ha fatto sapere su Telegram l’Aeronautica militare ucraina, precisando che sono stati lanciati due missili balistici Iskander-M dalla regione di Voronezh. I droni intercettati, ha poi aggiunto l’Aeronautica, sono stati abbattuti nelle regioni ucraine di Mykolaiv, Vinnytsia, Sumy, Kirovohrad, Kherson, Chernihiv, Dnipropetrovsk e Cherkasy.

Nell’attacco sulla città di Sumy, nell’Ucraina nord-orientale, è rimasta ferita una persona. Lo ha reso noto l’amministrazione militare dell’omonima regione. Mentre un quartiere della città è rimasto temporaneamente senza elettricità e senza gas.

© Riproduzione riservata