Oggi è previsto il colloquio tra alti funzionari del governo Usa e rappresentanti del governo ucraino. Secondo quanto riferito dal New York Times, parteciperanno anche l'inviato speciale Witkoff, il genero di Trump Kushner e il segretario di Stato Rubio

Sono giorni di terremoto politico a Kiev: venerdì il braccio destro del presidente Zelensky, Andriy Yermak, e capo negoziatore ha rassegnato le sue dimissioni a causa dell’indagine in corso sulla corruzione e dopo la perquisizione negli uffici e nella sua abitazione da parte degli investigatori. Quindi, la nomina in corsa di un sostituto – Rustem Umerov, ex ministro della Difesa e attuale segretario per la Sicurezza nazionale e la Difesa – che andasse negli Usa per continuare a discutere di un accordo di pace con la Russia con alti funzionari del governo statunitense.

Oggi, domenica 30 novembre, è previsto dunque l’incontro tra alti funzionari del governo statunitense e rappresentanti del governo ucraino. Secondo quanto riferito dal New York Times, ai colloqui parteciperanno l’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Umerov sarà invece accompagnato dal capo del Direttorato centrale di intelligence del ministero della Difesa di Kiev, Kyrylo Budanov.

Cremlino, entro il 4 dicembre ci sarà l'incontro tra Putin e Witkoff Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale degli Stati Uniti Steven Witkoff entro il 4 dicembre, ovvero prima dell'inizio della sua visita di Stato in India. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ripreso dalla Tass. Zelensky nomina Makarova consigliera per la ricostruzione Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha nominato Oksana Makarova, ex ambasciatrice di Kiev negli Stati Uniti, sua consigliera per la ricostruzione e gli investimenti. "Sono lieto che Oksana rimanga parte della squadra del nostro Stato e che le sue responsabilità includeranno ora la consulenza su questioni che rafforzano l'Ucraina, in particolare: il miglioramento del clima imprenditoriale, il rafforzamento della resilienza finanziaria del nostro Stato, l'attrazione di investimenti e la pianificazione della ricostruzione insieme ai nostri partner strategici", ha affermato Zelensky. Crosetto: "Bene la proposta del piano pace in Ucraina, ma va cambiata" "In Ucraina c'è un'inchiesta interna, in quel paese ci sono grandissimi spazi di corruzione e ha gli anticorpi per colpirla. Di fronte a questa inchiesta ch'è chi ha agito scappando e c'è chi come Yermak ha agito come un uomo: si è dimesso e in attesa della verità è andato al fronte. Tutti ci auguriamo di arrivare alla fine della guerra. Ho sentito molte critiche al piano di Trump e io stesso ne ho fatte ma si inizia sempre da una proposta, che va cambiata e resa accettabile da parte dell'Ucraina in primis". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a CasaCorriere Festival a Napoli. In Florida i colloqui degli inviati di Kiev con Witkoff, Rubio e Kushner Sono in programma per oggi in Florida colloqui tra alti funzionari del governo statunitense e rappresentanti del governo dell'Ucraina, per discutere un possibile accordo di pace con la Russia. Secondo quanto riferito dal New York Times, ai colloqui parteciperanno l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. Dal lato ucraino, la delegazione includerà il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Volodymyr Zelensky, Rustem Umerov, e Kyrylo Budanov, a capo del Direttorato centrale di intelligence del ministero della Difesa di Kiev (Gur). "Rustem ha presentato oggi una relazione il cui compito è chiaro: elaborare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra. L'Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo più costruttivo possibile e ci aspettiamo che i risultati degli incontri di Ginevra vengano ora elaborati negli Stati Uniti. Attendo con interesse il rapporto della nostra delegazione al termine dei lavori di domenica. L'Ucraina sta lavorando per una pace dignitosa. Gloria all'Ucraina", ha scritto sabato Zelensky in un messaggio su X, annunciando Umerov alla guida della delegazione. Quello di domenica sarà il secondo round di colloqui dopo un primo incontro a Ginevra la scorsa settimana, tra funzionari Usa e negoziatori ucraini. In precedenza, Witkoff e Kushner hanno tenuto incontri segreti a Miami con Kirill Dmitriev, l'inviato russo responsabile del fondo sovrano russo, e colloqui in Florida con Umerov. Unicef, 14mila attacchi alle scuole in venti anni: 2.800 in Ucraina In Ucraina dal 2022 sono state distrutte o danneggiate 2.800 scuole: in 20 anni le Nazioni Unite hanno verificato più di 14.000 attacchi contro le scuole in zone di conflitto, circa 2 al giorno. Lo rileva l'Unicef in un comunicato. "Solo nella Striscia di Gaza il 97% delle scuole è stato danneggiato o distrutto dal 2023. In Myanmar, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo, centinaia di scuole sono state saccheggiate, date al fuoco o colpite da bombardamenti. Quest'anno in Ucraina, oltre 340 strutture scolastiche sono state danneggiate o distrutte" per un totale di 2.800. "Gli attacchi alle scuole rappresentano una grave violazione dei diritti dei bambini. Dobbiamo proteggere i bambini e il loro diritto a studiare in sicurezza", conclude l'Unicef. Zelensky: "Nella notte Mosca ha lanciato 122 droni e due missili balistici" "Ci sono feriti nelle regioni di Dnipro e Kharkiv. Ci sono stati attacchi anche nelle regioni di Odessa, Sumy e Kherson. In totale, questa notte sono stati lanciati 122 droni, oltre a due missili balistici", ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha inviato le condoglianze alle famiglia della persona uccisa nell'attacco vicino a Kiev. "Attacchi di questo tipo si verificano ogni giorno. Solo questa settimana, i russi hanno utilizzato quasi 1.400 droni, 1.100 bombe aeree guidate e 66 missili contro il nostro popolo. Ecco perché dobbiamo rafforzare la resilienza dell'Ucraina ogni giorno. Missili e sistemi di difesa aerea sono necessari e dobbiamo anche collaborare attivamente con i partner per la pace. Abbiamo bisogno di soluzioni concrete e affidabili che ci aiutino a porre fine alla guerra. Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno", ha scritto il presidente ucraino su Telegram. Un attacco russo nella notte vicino Kiev uccide almeno una persona L'attacco con droni russi che ha colpito Vyshgorod, nella regione di Kiev, ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite almeno 19. Tra loro ci sono dei bambini. "Un altro attacco ostile con droni nella regione di Kiev. Le case della gente sono sotto attacco. Purtroppo, un palazzo ha preso fuoco a Vyshgorod a seguito dell'attacco" e "anche un'abitazione privata è stata distrutta, e un incendio è scoppiato nell'area di un'azienda", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione regionale Mykola Kalashnyk. "Purtroppo una persona è morta e 11 sono rimaste ferite. Tra queste, un bambino. Sei persone sono state ricoverate in ospedale. I soccorritori stanno evacuando i residenti del palazzo e l'incendio è in fase di spegnimento", dice ancora, e "il numero dei feriti potrebbe aumentare".

