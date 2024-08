La Russia ha annunciato l’evacuazione di un distretto della regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, dopo l’offensiva ucraina a sorpresa nella vicina regione di Kursk.

«La mattinata si preannuncia allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky», ha dichiarato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov in un video su Telegram. E ha aggiunto: «Per la sicurezza della vita e della salute della nostra popolazione, stiamo iniziando a ricollocare» gli abitanti.

A Kursk, ha spiegato ad Afp un funzionario dell’intelligence ucraina, a condizione di rimanere anonimo, migliaia di truppe ucraine stanno prendendo parte all’incursione nella regione russa, per «indebolire» le forze di Mosca e «destabilizzare» il paese. Ma il ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere che l’esercito russo darà una «dura risposta».

Pechino, che si presenta come interlocutore tra la Russia e i paesi occidentali alleati all’Ucraina, ha chiesto che si riduca la tensione: «La Cina invita tutte le parti ad allentare l’escalation», ha affermato il ministero degli Affari Esteri cinese, e ha sottolineato la necessità che ciascuna parte in conflitto «non espanda il campo di battaglia, non intensifichi i combattimenti e non aggiunga benzina al fuoco».

Sull’intervento ucraino in Russia è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera, ribadendo che «sosteniamo l’Ucraina senza se e senza ma, possiamo comprendere la loro volontà di difendersi anche contrattaccando, ma non siamo in guerra con la Russia. Le armi che abbiamo fornito non possono essere usate per attaccare la Russia sul suo territorio».

Dopo la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di eliminare le restrizioni all’uso delle armi, Tajani ha chiarito che sarà materia di discussione «con il ministro ucraino Kuleba a fine mese al Consiglio per gli Affari esteri Ue», dove «chiederemo chiarimenti e valuteremo come agire. Sicuramente – ha proseguito – non manderemo i nostri soldati a combattere e invitiamo tutti alla massima prudenza».

La centrale di Zaporizhzhia

Mentre Mosca e Kiev si attribuiscono a vicenda le responsabilità per l’incendio della centrale nucleare della città ucraina di Zaporizhzhia, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha assicurato che la torre di raffreddamento non costituisce una minaccia per la sicurezza della centrale nucleare. Lo ha dichiarato il direttore Rafael Grossi che, però, non ha menzionato il responsabile dell’incendio.

Le autorità russe, secondo cui l’incendio sarebbe stato «completamente spento», hanno attribuito la responsabilità all’esercito ucraino. L’azienda per l’energia nucleare russa Rosatom aveva affermato che una torre di raffreddamento dell’impianto avrebbe subito «gravi danni» a causa di «due attacchi da parte di droni militari ucraini». Ma per il presidente ucraino Zelensky l’incendio sarebbe stato appiccato dagli «occupanti russi». Così l’agenzia ucraina per l’energia atomica Energoatom ha scritto su Telegram che le «probabili cause» dell’incendio scoppiato ieri sono da individuare nella «negligenza degli occupanti russi» o in un atto «deliberato da parte degli orchi».

L’agenzia ha poi confermato che «il livello di radiazioni nell’impianto rientra nella norma e non vi è alcuna minaccia di inquinamento da radiazioni per la popolazione». Ha però aggiunto che «l’uso della centrale nucleare da parte dei russi come base militare espone il mondo intero alla minaccia di un disastro nell’impianto nucleare». Solo la liberazione della centrale nucleare e «il suo trasferimento all’unico operatore legittimo, Energoatom, possono garantire la prevenzione di un incidente nucleare e di radiazioni e assicurare un funzionamento affidabile e sicuro», ha concluso.

