Il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello stato maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa, è stato ucciso a Mosca nell’esplosione di una macchina a bordo della quale si trovava. Le autorità russe stanno indagando su un possibile collegamento con l’Ucraina. È accaduto al termine di un weekend di negoziati a Miami, dove le delegazioni russe e ucraine hanno incontrato quella statunitense, per lavorare a un accordo sulla pace in Ucraina. Ma l’ipotesi di un incontro trilaterale tra i rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev è ancora lontana. Mentre il presidente Vladimir Putin sarebbe pronto a dialogare con il presidente francese Emmanuel Macron.

Omicidio del generale Sarvarov, la pista dei servizi ucraini Per l'uccisione del tenente generale Fanil Sarvarov nell'esplosione di un auto a Mosca, le autorità indagano su un possibile collegamento con l'Ucraina. È stata aperta un'indagine sull'"omicidio" del tenente generale, capo del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore, ha dichiarato il Comitato in un comunicato stampa. Una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini", secondo la stessa fonte. Capo di stato maggiore ucciso nell'esplosione di un auto a Mosca Uccisione eccellente a Mosca nell'esplosione della macchina a bordo della quale si trovava il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello stato maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa. Lo riferisce l'agenzia stampa Tass. A confermarlo è stata la rappresentante ufficiale del Comitato investigativo della Federazione Russa, Svetlana Petrenko, affermando che l'ordigno deflagrato era installato sotto il pianale dell'auto. "Secondo le prime indagini, la mattina del 22 dicembre, un ordigno installato sotto il pianale di un'auto è stato fatto esplodere in via Yaseneva a Mosca. A causa delle ferite riportate, il capo del dipartimento di addestramento operativo dello stato maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa, il tenente generale Fanil Sarvarov, è morto", ha affermato. Il negoziatore russo Dmitriev: "Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca" "Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca". È quanto si legge in un post pubblicato nelle ultime ore su X dall'inviato del Cremlino, Kirill Dmitriev, che lascia intendere possa tenersi nella capitale russa un futuro nuovo incontro tra delegazioni di Russia e Stati Uniti mentre prosegue il conflitto in Ucraina, innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata più di tre anni fa. Nel post, che segue i colloqui degli ultimi giorni a Miami, c'è anche una foto di Dmitriev che indossa una T-shirt con la scritta "Prossima volta a Mosca" e la firma di Putin. Telefonata Trump-Starmer: "L'impegno per una pace giusta e duratura" "I due leader hanno iniziato riflettendo sulla guerra in Ucraina. Il primo ministro ha aggiornato il presidente Trump sul lavoro della Coalizione dei Volenterosi per sostenere il raggiungimento di un accordo di pace e garantire una fine giusta e duratura delle ostilità", si legge nella dichiarazione dell'ufficio stampa del governo britannico di Keir Starmer, dopo la conversazione telefonica con il presidente Usa. Witkoff: "La Russia resta impegnata a raggiungere la pace in Ucraina" "La Russia resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina". Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, al termine degli incontri del weekend a Miami. "La Russia apprezza molto gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino e ristabilire la sicurezza globale", ha aggiunto il funzionario, senza tuttavia precisare se ci siano stati dei progressi nei colloqui.

