Il segretario del Consiglio d'Europa, Alain Berset, ha detto che: "Responsabilità, risarcimenti e ricostruzione devono far parte del processo di pace per Kiev. Non si può guardare soltanto al breve periodo". Berset ha espresso una ferma posizione arrivando all'Aja per la giornata che sancirà l'istituzione di una commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra subiti dalla popolazione ucraina dall'invasione russa. Già il vertice di Reykjavik del maggio 2023 aveva istituito il registro danni per la situazione ucraina. Per quanto riguarda i finanziamenti invece resta il problema dei fondi da cui poter attingere. "E' una domanda fondamentale: le risorse potranno arrivare dai Paesi stessi, dagli asset russi congelati e da ulteriori contributi", ha detto Berset. Tuttavia, per il segretario del Consiglio d'Europa le difficoltà e le divergenze sono normali, circoscrivere le responsabilità "non è mai facile da mettere in pratica, ma la domanda fondamentale è: che tipo di mondo vogliamo? Un mondo in cui prevalgono violenza, guerra, distruzione e impunità? O un mondo basato su relazioni pacifiche, stato di diritto, dialogo e responsabilità?", ha poi concluso.