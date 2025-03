La presenza di forze degli stati Nato sul territorio ucraino sotto qualsiasi bandiera, in qualsiasi forma, compresi i peacekeeper, è una minaccia per la Russia, e Mosca non lo accetterà "in nessun caso". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, nell'intervista rilasciata ai blogger americani Andrew Napolitano, Larry Johnson e Mario Nawfal e rilanciata dalle agenzie di stampa russe. "Prima di tutto, non è quello che diciamo serva per la fine di questa guerra che l'Occidente ha scatenato contro di noi, attraverso gli ucraini, con la loro diretta partecipazione militare. Se l'espansione della Nato viene riconosciuta, almeno da Donald Trump, come una delle cause profonde, allora la presenza di truppe dei paesi Nato sotto qualsiasi bandiera, in qualsiasi forma, sul suolo ucraino è la stessa minaccia", ha affermato Lavrov.