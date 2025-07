«Il contesto geopolitico è molto diverso dal passato: l’ampliamento dell’Unione non è più un fatto tecnico ma uno strumento geopolitico cruciale per la sicurezza e la democrazia in Europa. Noi europei dobbiamo assumerci più responsabilità per la nostra sicurezza», ha detto Marta Kos, Commissario Ue all’Allargamento, intervenendo all’assemblea parlamentare della Nato.

«Il motto del mio mandato viene da Simone Veil. Disse nel 1979 che per proteggere la prosperità in Europa si doveva allargare l’Europa, e questo va di pari passo con l’ampliamento della Nato», ha proseguito Kos, sottolineando come «integrare le giovani democrazie ha dato loro stabilità e sicurezza».

Poi l’affondo sull’Ucraina: «Sta pagando il prezzo più alto per non aver completato quel processo». Infine, l’appello: «Dobbiamo creare una casa sicura per chi ha deciso liberamente di aderire all’Ue».