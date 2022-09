Le forze militare ucraine hanno di recente riconquistato oltre 6mila chilometri quadrati di territorio. La città simbolo della controffensiva è Izium, considerata porta di ingresso sul Donbass. Lì le autorità ucraine affermano di aver trovato una fossa comune con oltre 440 corpi. Ora l’esercito di Kiev cerca di avanzare nella regione di Luhansk, conquistata dai russi a luglio. Intanto continua ad essere centrale il tema delle armi cimiche e nucleari: il presidente degli Usa Joe Biden ha chiesto all’omologo russo Vladimir Putin di non utilizzarle.

12:35 – I soldati della 66esima brigata delle forze armate ucraine hanno annunciato la liberazione del villaggio di Shchurove, nella regione di Donetsk. La notizia è stata data dai mlitari di Kiev con un video messaggio.

12:09 – Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un aggiornamento sulle perdite totali dell’esercito russo dall'inizio della guerra. Le forze militari di Vladimir Putin hanno perso 54.250 soldati, 2.202 carri armati e 4.701 veicoli corazzati da combattimento. Kiev ha abbattuto 251 jet militari, 216 elicotteri e 911 droni. Le cifre non sono state verificate da un’autorità indipendente.

11:57 – Le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico contro un villaggio vicino Zaporizhzhia. Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzia, Oleksandr Starukh: «Il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro un villaggio vicino a Zaporizhzhia. È da chiarire se ci siano vittime».

11:50 – Joe Biden mette in guardia il presidente russo Vladmir Putin sulla guerra in Ucraina e sull'uso di armi nucleari o chimiche. «Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe», ha detto Biden in un’intervista a 60 Minutes di cui sono stati diffusi degli estratti. Il presidente americano non entra nei dettagli di quale potrebbe essere la risposta americana: «Sarebbe consequenziale».

11:35 – Il ministero della difesa britannico ha affermato che non è chiaro se le forze militari di Mosca abbiano «riserve sufficienti o morale adeguato» per resistere a un altro assalto ucraino, nell’ambito della controffensiva in corso a Luhansk. Nell’ultimo briefing dell’intelligence britannica si legge «Qualsiasi sostanziale perdita di territorio a Luhansk minerà inequivocabilmente la strategia russa».

Il consigliere del presidente Volodymyr Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, ha sollecitato i paesi europei a fornire all'Ucraina sistemi di difesa missilistica «moderni ed efficaci».

La richiesta arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che Mosca potrebbe intensificare i suoi attacchi alle infrastrutture vitali del paese se le forze ucraine decidessero di colpire strutture in Russia.

