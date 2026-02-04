Ucraina, triangolazione Xi-Putin-Trump. Le bombe sul Donbass non si fermano

true false

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha telefonato a Donald Trump e gli ha detto che la Cina sostiene tutte le iniziative per portare la pace in Ucraina. Arriva inaspettata la notizia della telefonata tra i due leader, un segno di dialogo tra le due superpotenze. Dopo la telefonata, Trump ha annunciato che visiterà la Cina e ha elencato gli argomenti discussi con il leader cinese: «Taiwan, la guerra tra Russia e Ucraina, la situazione attuale con l'Iran, l'acquisto di petrolio e gas da parte della