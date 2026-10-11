Il fronte arriva fino a Odessa: «Raid sul porto? Harakiri russo»

«I russi mirano al porto. La logistica marittima è crollata del 50 per cento. Ma è una mossa suicida anche per il Cremlino, perché chiudendo il traffico, bloccano anche le loro navi» spiega Poletti dell’Odessa Journal. Intanto gli attacchi ucraini mettono sotto pressione l’export di Mosca

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Un minuto di silenzio, l’inno nazionale, la compagnia del Teatro dell’Opera di Odessa schierata davanti alla bandiera. Poi, sipario. «Innamoratevi, ragazze dalle sopracciglia nere, ma non dei moskal’, perché i moskal’ sono gente straniera e vi faranno del male». Così si apre Kateryna, il poema di Ševčenko a cui si ispira l’opera di Oleksandr Rodin. «Se non ci sono allarmi antiaerei, riusciamo a vederlo tutto. Altrimenti c’è un rifugio sotto al teatro, dove il pubblico attende la fine dell’allert