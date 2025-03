Le truppe ucraine continueranno a svolgere la loro missione nella regione russa di Kursk e vi rimarranno finché sarà necessario ha promesso il presidente Volodymyr Zelensky a un gruppo di giornalisti. "Vediamo Putin affermare che le nostre truppe sono presumibilmente circondate, ma i nostri soldati mantengono le loro posizioni, dimostrando che ciò è falso. Questi sono i nostri passi strategici e faremo di tutto per impedire i suoi tentativi di conquistare nuovi territori", ha affermato Zelensky.

Ma nonostante la telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, le operazioni dell'esercito russo continuano. "In questo momento, in molte regioni, si può letteralmente sentire di cosa ha davvero bisogno la Russia. Circa 40 droni 'Shahed' sono nei nostri cieli e la difesa aerea è attiva" ha scritto su X Zelensky. "Purtroppo, ci sono stati impatti, in particolare su infrastrutture civili. Un drone 'Shahed' ha colpito direttamente un ospedale a Sumy, ci sono stati attacchi su città nella regione di Donetsk e droni d'attacco attualmente nei cieli sopra le regioni di Kiev, Zhytomyr, Sumy, Chernihiv, Poltava, Kharkiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk e Cherkasy. Sono proprio questi attacchi notturni della Russia che distruggono il nostro settore energetico, le nostre infrastrutture e la vita normale degli ucraini. E il fatto che questa notte non sia stata un'eccezione dimostra che la pressione sulla Russia deve continuare per il bene della pace", ha continuato.