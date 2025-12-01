Nessun accordo ma solo buone sensazioni sono emerse dall’ultimo round di negoziati. Secondo il sito Axios al centro delle trattative c’è anche la definizione del nuovo confine tra Mosca e Kiev. Trump: «L'Ucraina ha alcuni piccoli, difficili problemi. C’è una situazione di corruzione che non aiuta»

false false

Si sarebbero conclusi senza un accordo i negoziati che si sono tenuti in Florida tra Washington e Kiev per raggiungere un intesa finale sul piano di pace. Lo riferiscono i media ucraini citando fonti vicini alle trattative, che tuttavia riportano un clima di generale ottimismo affermando che ci sono stati dei «passi avanti» tra le parti.

Secondo il sito d’informazione Axios, i colloqui a Miami sono stati incentrati soprattutto sul tracciamento del confine di fatto con la Russia dopo la fine del conflitto. L'Ucraina è in difficoltà sul campo di battaglia, e il presidente russo Vladimir Putin rivendica il controllo della regione Ucraina orientale del Donbass, già occupata in larga parte dalle forze russe. Gli Stati Uniti spingono Kiev a cedere parte del territorio per convincere Putin a negoziare, anche se il governo ucraino è contrario in linea di principio a qualsiasi cessione.

Ai negoziati tra Stati Uniti e Ucraina hanno partecipato il Segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale presidente Donald Trump, Stephen Whitkoff, e il suo genero, Jared Kushner. La delegazione Ucraina comprendeva, in particolare, il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov, e il Primo viceministro degli Esteri Sergei Kyslytsya.

Al termine dell'incontro, Rubio ha affermato che i negoziati sono stati costruttivi, ma che c'è ancora molto lavoro da fare. Ha aggiunto che gli Stati Uniti sono ottimisti sulla questione di una soluzione pacifica, ma in generale mantengono una posizione realistica. Oggi Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno a Mosca per proseguire i colloqui. Mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, andrà invece in Francia dal presidente Emmanuel Macron.

Dopo Parigi, Zelensky volerà in Irlanda per la prima visita presidenziale nell'isola Il presidente ucraino, dopo l'incontro con Macron, volerà in Irlanda. A riferirlo è il quotidiano francese Le Figaro. Quella di Zelensky sarebbe così la prima visita presidenziale nell'isola: il primo ministro Micheál Martin avrà un bilaterale insieme al vice Simon Harris. Poi Zelensky sosterrà un incontro con la nuova presidente irlandese Catherine Connolly. Incontro Putin-Witkoff, il Cremlino conferma per domani pomeriggio Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha confermato l'incontro tra l'inviato speciale di Donald Trump, Witkoff, e il presidente russo Putin. Peskov ha aggiunto che l'incontro si terrà ''nella seconda metà'' della giornata di domani. Tajani: " Sta passando la proposta italiana di una garanzia in stile art.5 della Nato" Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto a proposito degli accordi di pace mediati da Trump tra Russia e Ucraina che: "Quello presentato dagli Usa per l'Ucraina era un piano di partenza, ora si sta lavorando perché possa essere un piano d'arrivo. La cosa che a noi interessa di più è la garanzia della sicurezza per l'Ucraina. E mi pare stia passando la proposta italiana di una garanzia in stile "articolo 5 della Nato: in caso di attacco altri Paesi intervengono per difendere l'integrità ucraina". Tajani ha poi riflettuto sulla protezione dei cieli ucraini: "È fondamentale che per la difesa aerea gli Usa siano protagonisti, perché senza questo è difficile avere una protezione al 100% della sicurezza aerea. Putin non vuole che l'Ucraina faccia parte della Nato, non vuole la presenza di militari occidentali in Ucraina. Voglio essere ottimista perché sarà anche interesse di Putin chiudere con i tempi che gli sono necessari anche per iniziare ad avviare una marcia indietro per l'industria militare. Lavoriamo tutti per la pace". Kallas: " La Russia non vuole la pace. Dobbiamo rendere l'Ucraina più forte" L'Alta rappresentante delle Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che: "E' chiaro che la Russia non vuole la pace, e quindi dobbiamo rendere l'Ucraina il più forte possibile per prepararla a difendersi in questo momento molto difficile". L'ex premier estone - arrivata per il Consiglio di Difesa - ha aggiunto che: "Potrebbe essere una settimana cruciale per la diplomazia. Ieri abbiamo sentito che i colloqui negli Stati Uniti sono stati difficili ma produttivi. Non conosciamo ancora i risultati, ma parlerò oggi con il ministro della Difesa e con il ministro degli Esteri dell'Ucraina". Mosca: abbattuti 32 droni in 11 regioni Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 32 droni ucraini in undici regioni del Paese e nel Mar d'Azov. Lo ha riferito lunedi' il Ministero della Difesa russo. "Durante la notte, tra le 23:30 del 30 novembre e le 7 del 1 dicembre, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato 32 droni ucraini ad ala fissa", si legge nel comunicato pubblicato su Telegram. Secondo il ministero della Difesa, l'attacco di ieri sera ha interessato un'ampia area della Russia europea. Zelensky sarà in visita in Francia da Macron Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà ricevuto dal suo omologo francese Emmanuel Macron, in quella che sarà la decima visita del leader di Kiev in Francia dall'inizio del conflitto con la Russia, nel febbraio 2022. I due capi di Stato dovrebbero parlare alla stampa prima di tenere colloqui bilaterali. Secondo la presidenza francese, Macron e Zelensky "discuteranno la situazione e le condizioni per una pace giusta e duratura, basandosi sui colloqui di Ginevra e sul piano americano, e in stretta consultazione con i nostri partner europei". Esamineranno, inoltre, "il lavoro svolto sulle garanzie di sicurezza nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi". Kiev: Mosca ha perso un milione di soldati Le perdite totali in combattimento delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 1° dicembre 2025 ammontano a circa 1.173.920 uomini, di cui 1.060 persi nell'ultimo giorno. A riferirlo è lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina in un posto su Facebook. Trump: "L'Ucraina ha problemi di corruzione" "L'Ucraina ha alcuni piccoli, difficili problemi", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti a bordo dell'Air Force One, poche ore dopo i colloqui in Florida tra una delegazione statunitense e Ucraina, che non hanno prodotto annunci di rilievo. "C'è una situazione di corruzione, che non aiuta". Un'ampia indagine sulla corruzione nel settore energetico, rivelata nelle ultime settimane, ha portato venerdì al licenziamento di Andriy Yermak, braccio destro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva guidato i colloqui con gli Stati Uniti. Zelensky: "Bene i negoziati a Miami. Il dialogo sia costruttivo" Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del dialogo costruttivo durante i negoziati tra le delegazioni ucraina e statunitense, svoltisi domenica in Florida. "Oggi, a seguito del lavoro dei team negli Stati Uniti, il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ha riferito sui principali parametri del dialogo, sui suoi punti salienti e su alcuni risultati preliminari", ha scritto Zelensky su Telegram. Per il presidente ucraino, "è importante che i colloqui siano stati costruttivi e che tutte le questioni affrontate durante gli incontri siano state discusse apertamente e con l'obiettivo di garantire la sovranità e gli interessi nazionali dell'Ucraina". Zelensky ha poi espresso "gratitudine agli Stati Uniti, alla squadra di Trump e al presidente degli Stati Uniti personalmente per il tempo investito così intensamente nella definizione dei passi per porre fine alla guerra". "Continueremo a lavorare - ha aggiunto - . Attendo con ansia di ricevere un rapporto completo dal nostro team durante un incontro personale", ha aggiunto. I negoziati a Miami si sono incentrati sui nuovi confini tra Ucraina e Russia I negoziati di domenica a Miami tra Stati Uniti e Ucraina si sono concentrati sulla definizione del nuovo confine con la Russia sulla base di un accordo di pace. Lo hanno dichiarato ad Axios due funzionari ucraini, che hanno definito il vertice - durato cinque ore - "difficile e intenso" ma produttivo. Secondo Axios "gli Stati Uniti vogliono che l'Ucraina ceda il controllo dell'intera regione" del Donbass per convincere Vladimir Putin a firmare l'accordo di pace.

© Riproduzione riservata