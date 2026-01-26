Ucraina, i negoziati a tre non si fermano (per ora)

true false

Per russi e ucraini, i negoziati trilaterali con la partecipazione degli americani, andati in scena nel fine settimana ad Abu Dhabi, sono stati «utili» e «produttivi». Difficile però distinguere quanto davvero l’incontro sia stato produttivo e quanto le due parti stiano semplicemente cercando di tenersi buono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli americani spingono perché gli incontri proseguano e hanno già annunciato un nuovo vertice ad Abu Dhabi per il primo febbraio. I russi sono