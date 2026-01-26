Zelensky: «Garanzie usa pronte al 100%»

Ucraina, i negoziati a tre non si fermano (per ora)

Il presidente degli Emirati arabi uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan incontra le delegazioni americane, russe e ucraine ad Abu Dhabi
Davide Maria De Luca
26 gennaio 2026 • 20:51

Confermato un nuovo vertice negli Emirati Arabi Uniti nel finesettimana. Zelensky annuncia che le garanzie di sicurezza Usa sono pronte al 100%

Per russi e ucraini, i negoziati trilaterali con la partecipazione degli americani, andati in scena nel fine settimana ad Abu Dhabi, sono stati «utili» e «produttivi». Difficile però distinguere quanto davvero l’incontro sia stato produttivo e quanto le due parti stiano semplicemente cercando di tenersi buono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli americani spingono perché gli incontri proseguano e hanno già annunciato un nuovo vertice ad Abu Dhabi per il primo febbraio. I russi sono

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.