Kiev, negoziati al ralenti, la Russia perde Starlink mentre al fronte è stallo

true false

Si è concluso il secondo giorno di trattative trilaterali tra russi, ucraini e americani ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e anche questa volta i risultati dell’incontro sono stati magri. Russia e ucraini hanno concordato uno scambio di prigionieri, 157 per parte, per la prima volta negli ultimi cinque mesi. Ma – anche se l’ex capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, ora capo del gabinetto presidenziale, ha definito i colloqui «costruttivi» – non restano altri risultati co