"Sebbene l'Ucraina abbia accettato un cessate il fuoco ormai da oltre un mese, Vladimir Putin non ha chiaramente alcuna intenzione di muoversi in quella direzione. Bisogna quindi costringerla a farlo, ed è per questo che chiedo all'Unione europea di imporre le sanzioni più pesanti alla Russia per soffocarne l'economia e impedirle di alimentare il suo sforzo bellico. E credo che gli Stati Uniti, che hanno investito molto tempo ed energie per raggiungere un cessate il fuoco, a cui lo stesso presidente Trump ha dedicato molto tempo ed energie, possano anche, attraverso le sanzioni pronte, costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo delle trattative". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Lussemburgo.