Almeno 31 persone sono morte e altre 84 sono state ferite in un attacco a Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Secondo le autorità locali, due missili balistici russi hanno colpito questa mattina una zona della città nei pressi dell’università. Le esplosioni hanno danneggiato una ventina di edifici e decine di automobili, spargendo ovunque fiamme insieme ai corpi delle persone uccise e di quelle rimaste ferite.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che «l’orribile attacco» ha preso di mira «ordinarie strade urbane» su cui circolavano decine di civili. «A Mosca sono convinti di poter continuare a uccidere con impunità – ha aggiunto – Serve che la comunità internazionale faccia pressione sulla Russia». L’attacco ha preso di mira il centro di Sumy, una città che secondo gli ucraini sarà al centro di una delle prossime offensive russe.

Il bombardamento è arrivato dopo il terzo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, che si è svolto venerdì a San Pietroburgo. Da quasi un mese, in Ucraina e Russia è in vigore un cessate il fuoco che impone ai due paesi di non bombardare le reciproche reti energetiche. Ma questa mini-tregua ha fatto poco per ridurre il numero di vittime civili in Ucraina. Lo scorso quattro aprile, 19 persone erano rimaste uccse in un bombardamento sulla città di Kryvyi Rih.

L’attacco e l’elevato numero di vittime civile avevano spinto il presidente americano, Donald Trump, a muovere un’insolita critica alla Russia. «Non sono contento di come sta andando con i bombardamenti, perché stanno bombardando come pazzi». Parole a cui, nei giorni scorsi, sono seguite dichiarazioni di «frustrazione» nei confronti della Russia per via del suo continuo temporeggiare sull’estensione del cessate il fuoco (Trump ha chiesto a Putin di accettare un cessate il fuoco totale di 30 giorni).

La dinamica dell’attacco

Con un clima tra Casa Bianca e Cremlino che inizia a farsi teso, il bombardamento di Sumy potrebbe avere significative conseguenze diplomatiche. Secondo alcuni ucraini, però, la versione ufficiale dell’attacco non ha raccontato tutta la dinamica della vicenda. Mariana Bezhula, deputata della commissione Difesa al Parlamento ucraino, ha scritto che il reale obiettivo dell’attacco era una cerimonia per la consegna di medaglie militari che si stava svolgendo in uno dei centri congressi dell’università.

Nel suo post, Bezhula accusa gli alti comandi dell’esercito ucraino per l’attacco e chiede al presidente Zelensky se intende fare qualcosa contro i comandanti militari che proseguono nell’organizzare riunioni e altre cerimonie e a poca distanza dal fronte e a portata dei missili russi. Bezhula ricorda che già in passato cerimonie per la consegna di medaglie si sono trasformati in stragi quando i russi sono riusciti a identificare e colpire i luoghi dove si celebravano questi eventi.

Bezhula è un ex membra del partito di Zelensky, attualmente indipendente. La sua attività consiste soprattutto nel criticare la leadership delle forze armate e in particolare l’attuale comandante in capo, Oleksandr Syrsky, di cui chiede da tempo le dimissioni. Bezhula ha un importante seguito sui social ed è da molti ritenuta un’alleata di Zelensky, usata dal presidente e dal suo ufficio per criticare gli avversari con cui non vogliono scontrarsi direttamente.

