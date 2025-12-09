Il presidente americano ha commentato in maniera negativa gli sforzi dei capi di governo di Regno Unito, Germania e Francia per sostenere ancora Volodymyr Zelensky
Dopo l’incontro di Londra dei leader europei nel formato E3 (Friedrich Merz, Keir Starmer ed Emmanuel Macron) con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Donald Trump torna a dire la sua.
La distanza che appare ancora incolmabile tra l’Ucraina (e l’Europa) e il piano di pace americano provoca ancora insoddisfazione alla Casa bianca, dove Trump ha spiegato che «l’Europa deve stare attenta, sta andando nella direzione sbagliata».
Anche Mosca ha raccomandato a Bruxelles di dare retta alle raccomandazioni di Washington.
Nel frattempo, dopo aver incontrato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Zelensky oggi vedrà prima papa Leone a Castelgandolfo in mattinata e, alle 15, Giorgia Meloni.
PUNTI CHIAVE
07:05
Trump: "State andando nella direzione sbagliata"
La Germania acquisterà 52 miliardi di armi
I legislatori tedeschi sono pronti ad approvare 29 contratti di appalti militari per un valore record di 52 miliardi di euro la prossima settimana, nell'ambito dell'impegno del governo per trasformare le forze armate della Bundeswehr nell'esercito convenzionale più forte d'Europa. Lo riporta Bloomberg. Gli ordini riguardano un'ampia gamma di materiali e servizi, tra cui 22 miliardi di euro per equipaggiamento e vestiario militare di base, 4,2 miliardi per veicoli da combattimento per la fanteria Puma, 3 miliardi per missili intercettori e lanciatori per la difesa aerea Arrow 3 e 1,6 miliardi di per satelliti di sorveglianza. Si tratterà del maggior numero di ordini di grande entità sia del valore più elevato di contratti governativi approvati dalla commissione Bilancio del Bundestag.
Costa e von der Leyen: "L'Ue continuerà a lavorare per una pace giusta"
L'Europa "continuerà a contribuire a tutti gli sforzi per una pace giusta e duratura per l'Ucraina". Lo hanno ribadito via social nella notte i presidenti Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa, dopo aver incontrato il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. "Mentre i colloqui di pace sono in corso - hanno aggiunto - l'Ue rimane ferrea nel suo sostegno all'Ucraina. Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo. L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. Abbiamo ribadito al presidente Volodymyr Zelensky che l'Ue rimane salda e fedele ai suoi principi".
Trump: "State andando nella direzione sbagliata"
Volodymyr Zelensky non avrebbe ancora letto la nuova proposta di pace di Donald Trump, lasciando il presidente "deluso". L’Europa, invece, «va nella direzione sbagliata», ha detto il presidente americano rispondendo ai giornalisti. Il presidente ucraino si trova ad affrontare crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti affinche' accetti ingenti perdite territoriali e altre concessioni previste dal piano di pace del presidente Trump. Lo hanno dichiarato ad Axios due funzionari ucraini, i quali sottolineano che le pressioni messe in piedi da Washington nei confronti del leader ucraino siano molto piu' forti di quelle dirette al presidente russo Vladimir Putin. Sempre ad Axios, funzionari statunitensi e ucraini hanno fatto sapere che l'amministrazione Trump ha ritenuto l'incontro di ieri di Zelensky a Downing Street - con Merz, Starmer e Macron - un inutile tentativo di guadagnare tempo nei negoziati sul piano di pace del presidente americano.
© Riproduzione riservata