«Resistiamo a Zaporizhzhia», le voci dalla città sotto assedio

I russi uccidono con i droni e sono ormai a 15 chilometri dal grande centro industriale dell’Ucraina. «Il loro obiettivo è rendere inabitabile la città», dice il governatore. «Andarcene? Non ci pensiamo»

La rete è appesa a lunghi pali ai lati della strada e ricade di lato, formando un lunghissimo tunnel che si estende fin dove arriva lo sguardo. Da vicino sembra una normale rete da pesca, con grandi aperture a destra e sinistra per consentire alle automobili di svoltare agli incroci o entrare nei cortili delle abitazioni. Nella migliore delle ipotesi, questa rete è in grado di intrappolare un piccolo drone suicida, o di scoraggiare il suo pilota dall’inseguire un veicolo lungo la strada sottosta