nominato il nuovo premier: è l’ex manager della società petrolifera naftogaz

Zelensky caccia il ministro della Difesa, l’ira degli ucraini: «Non siamo la Russia»

Davide Maria De Luca
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16 luglio 2026 • 20:07

Dopo una giornata di proteste, caos e incertezze, ieri sera Zelensky ha annunciato la scelta di un successore per Fedorov, il popolare ministro della Difesa, rimosso dopo le accuse di corruzione. Si tratta di Yevhenii Khmara, attuale capo del servizio di intelligence Sbu

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ci è riuscito di nuovo. Esattamente come un anno fa, quando aveva provato goffamente a mettere sotto controllo governativo le agenzie anticorruzione indipendenti, anche ieri ha finito involontariamente col portare migliaia di persone in piazza a protestare sotto le finestre del suo ufficio. La ragione della protesta, questa volta, è la rimozione del popolare ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, il 35enne nominato appena sei mesi fa, che piace agli a

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.