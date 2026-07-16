Zelensky caccia il ministro della Difesa, l’ira degli ucraini: «Non siamo la Russia»

Dopo una giornata di proteste, caos e incertezze, ieri sera Zelensky ha annunciato la scelta di un successore per Fedorov, il popolare ministro della Difesa, rimosso dopo le accuse di corruzione. Si tratta di Yevhenii Khmara, attuale capo del servizio di intelligence Sbu

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Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ci è riuscito di nuovo. Esattamente come un anno fa, quando aveva provato goffamente a mettere sotto controllo governativo le agenzie anticorruzione indipendenti, anche ieri ha finito involontariamente col portare migliaia di persone in piazza a protestare sotto le finestre del suo ufficio. La ragione della protesta, questa volta, è la rimozione del popolare ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, il 35enne nominato appena sei mesi fa, che piace agli a