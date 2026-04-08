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Ucraina, Zelensky invoca Trump: «Torni a premere su Mosca»

Davide Maria De Luca
08 aprile 2026 • 21:14

Con la tregua in Iran la diplomazia trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia, riprende vita. Mosca si dice pronta al dialogo, ma il nodo del Donbass rimane l’ostacolo principale

Il cessate il fuoco in Iran ha avuto conseguenze immediate sul conflitto in Ucraina. Mosca e Kiev si aspettano un ritorno della diplomazia americana e si apprestano a cercare di orientarla a loro favore. Il presidente ucraino è intervenuto immediatamente dopo l’annuncio del cessate il fuoco, nella notte di mercoledì: «Accogliamo con favore l’accordo tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e cessare il fuoco. La risolutezza americana funziona», ha detto mer

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.