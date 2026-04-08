Ucraina, Zelensky invoca Trump: «Torni a premere su Mosca»

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Il cessate il fuoco in Iran ha avuto conseguenze immediate sul conflitto in Ucraina. Mosca e Kiev si aspettano un ritorno della diplomazia americana e si apprestano a cercare di orientarla a loro favore. Il presidente ucraino è intervenuto immediatamente dopo l’annuncio del cessate il fuoco, nella notte di mercoledì: «Accogliamo con favore l’accordo tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e cessare il fuoco. La risolutezza americana funziona», ha detto mer