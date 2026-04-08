Ucraina, Zelensky invoca Trump: «Torni a premere su Mosca»

Con la tregua in Iran la diplomazia trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia, riprende vita. Mosca si dice pronta al dialogo, ma il nodo del Donbass rimane l’ostacolo principale
Il cessate il fuoco in Iran ha avuto conseguenze immediate sul conflitto in Ucraina. Mosca e Kiev si aspettano un ritorno della diplomazia americana e si apprestano a cercare di orientarla a loro favore. Il presidente ucraino è intervenuto immediatamente dopo l’annuncio del cessate il fuoco, nella notte di mercoledì: «Accogliamo con favore l’accordo tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e cessare il fuoco. La risolutezza americana funziona», ha detto mer