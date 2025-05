Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la Francia non vuole scatenare la "Terza guerra mondiale" per l'invasione della Russia in Ucraina e ha promesso referendum su questioni chiave, mentre ha delineato i suoi obiettivi per i restanti due anni del suo mandato in una maratona televisiva.

"Dobbiamo aiutare l'Ucraina a difendersi, ma non vogliamo scatenare una terza guerra mondiale", ha detto Macron nell'intervista. "La guerra deve cessare e l'Ucraina deve essere nella migliore situazione possibile per avviare i negoziati", ha aggiunto. Ma Macron ha precisato che la Francia è pronta a discutere con altri paesi europei il dispiegamento di aerei da guerra francesi armati di armi nucleari sul loro territorio, come fanno gli Stati Uniti.

"Gli americani hanno le bombe su aerei in Belgio, Germania, Italia, Turchia", ha detto Macron. "Siamo pronti ad aprire questa discussione. Definirò il quadro in modo molto specifico nelle settimane e nei mesi a venire", ha affermato.