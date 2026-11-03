Ucraini, americani e russi si rivedono negli Emirati arabi

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Il prossimo incontro trilaterale tra ucraini, russi e americani si terrà il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato ieri Steve Witkoff, inviato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una notizia che in Ucraina arriva mentre il paese ha subito uno dei più gravi attacchi aerei degli ultimi tempi. Almeno 33 persone sono state uccise e altre 50 risultano disperse in un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, dove una scuola è stata colpita da numerose b