Un attacco hacker ha messo a nudo la sicurezza Usa

Nomi, indirizzi email, numeri di cellulare, recapiti, sedi operative, catene di comando, operazioni sotto copertura: i dati di oltre 41mila funzionari, compresi gli agenti infiltrati, “rubati” nell’operazione di un gruppo clandestino chiamato Department of Peace
L’odio contro l’Ice monta in tutta l’America. E adesso la polizia anti immigrazione di Donald Trump, accusata di rastrellamenti, abusi e almeno otto omicidi, finisce nel mirino degli hacker. Un gruppo clandestino chiamato Department of Peace rivendica l’attacco al cuore dell’apparato di sicurezza americano. Esposti i dati di oltre 41mila funzionari federali, compresi agenti infiltrati dell’Ice. Per i cacciatori di immigrati, abituati a schedare e sorvegliare, è il momento di scoprire cosa signif