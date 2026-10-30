Mondo

Un attacco hacker ha messo a nudo la sicurezza Usa

Luca Ciarrocca
30 ottobre 2026 • 19:38
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Nomi, indirizzi email, numeri di cellulare, recapiti, sedi operative, catene di comando, operazioni sotto copertura: i dati di oltre 41mila funzionari, compresi gli agenti infiltrati, “rubati” nell’operazione di un gruppo clandestino chiamato Department of Peace

L’odio contro l’Ice monta in tutta l’America. E adesso la polizia anti immigrazione di Donald Trump, accusata di rastrellamenti, abusi e almeno otto omicidi, finisce nel mirino degli hacker. Un gruppo clandestino chiamato Department of Peace rivendica l’attacco al cuore dell’apparato di sicurezza americano. Esposti i dati di oltre 41mila funzionari federali, compresi agenti infiltrati dell’Ice. Per i cacciatori di immigrati, abituati a schedare e sorvegliare, è il momento di scoprire cosa signif

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics