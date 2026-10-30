Un attacco hacker ha messo a nudo la sicurezza Usa

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L’odio contro l’Ice monta in tutta l’America. E adesso la polizia anti immigrazione di Donald Trump, accusata di rastrellamenti, abusi e almeno otto omicidi, finisce nel mirino degli hacker. Un gruppo clandestino chiamato Department of Peace rivendica l’attacco al cuore dell’apparato di sicurezza americano. Esposti i dati di oltre 41mila funzionari federali, compresi agenti infiltrati dell’Ice. Per i cacciatori di immigrati, abituati a schedare e sorvegliare, è il momento di scoprire cosa signif