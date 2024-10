Un drone proveniente dal Libano ha colpito la città costiera di Cesarea, dove ha residenza il premier Benjamin Netanyahu, e altri due sono stati intercettati. Il premier e la moglie non si trovavano nella residenza. A riferirlo è l'Idf aggiungendo che un drone identificato come proveniente dal Libano ha colpito una "struttura" nella città al centro di Israele, senza fornire precisazioni. Secondo i media israeliani i residenti hanno riferito di un forte boato ma le sirene dall'arme non sono scattate