Attacco imminente

Il piano militare Usa contro l’Iran è pronto, ma Trump non ha una strategia per il dopo

Mattia Ferraresi
19 febbraio 2026 • 20:08

Il presidente del board della pace prepara un’altra guerra. Navi e mezzi sono disposti, manca solo il via libera della Casa Bianca. Gli sviluppi si capiranno «nei prossimi dieci giorni», dice il tycoon. Ma si aprono scenari che ricordano il peggiore avventurismo 

L’esercito americano è pronto a colpire l’Iran già questo fine settimana. Le forze armate hanno informato la Casa Bianca che portaerei, cacciabombardieri e navi da guerra radunate nel Golfo Persico potrebbero lanciare un attacco entro pochi giorni. Il presidente, Donald Trump, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma la postura belligerante è presa e ampiamente esibita, secondo il modello reaganiano della “pace attraverso la forza” che Trump interpreta in modo più muscolare. Così, mentre

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)