La Casa Bianca minaccia i democratici: «Ritorsioni penali se provate a fermarci»

Il consigliere legale del presidente annuncia indagini contro i dem nell’esercizio dei loro poteri di controllo sull’esecutivo: «Vogliono usare le inchieste per interferire con il legittimo funzionamento del governo». Bufera dopo la bocciatura dell’impeachment di Hegseth, Ocasio-Cortez: «Qualcuno non ha fatto il suo dovere». Progressisti contro Schumer come leader al Senato: «Si faccia da parte»

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Washington Dc - È passata poco più di una settimana dalla devastante sconfitta incassata alle elezioni di metà mandato e la Casa Bianca è già tornata sul piede di guerra. Non è difficile intuirne le ragioni, con Donald Trump che attacca sapendo di doversi presto difendere. Il suo principale consigliere legale, Will Scharf, ha minacciato indagini penali contro i democratici che si preparano a esercitare i propri poteri di controllo sull’esecutivo, accusandoli di voler usare le inchieste per «inte