LO SCONTRO

La Casa Bianca minaccia i democratici: «Ritorsioni penali se provate a fermarci»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
11 novembre 2026 • 20:35
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Il consigliere legale del presidente annuncia indagini contro i dem nell’esercizio dei loro poteri di controllo sull’esecutivo: «Vogliono usare le inchieste per interferire con il legittimo funzionamento del governo». Bufera dopo la bocciatura dell’impeachment di Hegseth, Ocasio-Cortez: «Qualcuno non ha fatto il suo dovere». Progressisti contro Schumer come leader al Senato: «Si faccia da parte»

Washington Dc - È passata poco più di una settimana dalla devastante sconfitta incassata alle elezioni di metà mandato e la Casa Bianca è già tornata sul piede di guerra. Non è difficile intuirne le ragioni, con Donald Trump che attacca sapendo di doversi presto difendere. Il suo principale consigliere legale, Will Scharf, ha minacciato indagini penali contro i democratici che si preparano a esercitare i propri poteri di controllo sull’esecutivo, accusandoli di voler usare le inchieste per «inte

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.