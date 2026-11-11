Usa, Cina e Russia trattano sull’Ia delle atomiche

Con tanti fronti aperti, per rivendicare un minimo di governance globale, Stati Uniti, Cina e Russia sono pronti a tirare fuori dal cilindro un’intesa per impedire di tirarsi addosso bombe atomiche controllate dall’intelligenza artificiale. Un accordo che stando alla stampa cinese dovrebbe essere sottoscritto al vertice dell’Apec della settimana prossima a Shenzhen. Il problema è che nel frattempo Washington e Pechino stanno di fatto dando vita a due sistemi di Ia paralleli

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SHANGHAI – La pace in Ucraina sembra ancora lontana, la denuclearizzazione della Corea del Nord non è nemmeno in discussione per Kim Jong-un, abilissimo a destreggiarsi tra Pechino, Mosca e Washington, l’Iran tiene in scacco Donald Trump e l’intelligenza artificiale è un terreno di una competizione accanita tra Cina e Stati Uniti. Con tanti fronti aperti, per rivendicare un minimo di governance globale, Stati Uniti, Cina e Russia sono pronti a tirare fuori dal cilindro un’intesa per impedire di