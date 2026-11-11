negoziati paralleli

Usa, Cina e Russia trattano sull’Ia delle atomiche

Michelangelo Cocco
11 novembre 2026 • 20:35
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Con tanti fronti aperti, per rivendicare un minimo di governance globale, Stati Uniti, Cina e Russia sono pronti a tirare fuori dal cilindro un’intesa per impedire di tirarsi addosso bombe atomiche controllate dall’intelligenza artificiale. Un accordo che stando alla stampa cinese dovrebbe essere sottoscritto al vertice dell’Apec della settimana prossima a Shenzhen. Il problema è che nel frattempo Washington e Pechino stanno di fatto dando vita a due sistemi di Ia paralleli

SHANGHAI – La pace in Ucraina sembra ancora lontana, la denuclearizzazione della Corea del Nord non è nemmeno in discussione per Kim Jong-un, abilissimo a destreggiarsi tra Pechino, Mosca e Washington, l’Iran tiene in scacco Donald Trump e l’intelligenza artificiale è un terreno di una competizione accanita tra Cina e Stati Uniti. Con tanti fronti aperti, per rivendicare un minimo di governance globale, Stati Uniti, Cina e Russia sono pronti a tirare fuori dal cilindro un’intesa per impedire di

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.