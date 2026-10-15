Già in bilico la nuova portavoce della Casa Bianca

Fucilazione in diretta, Trump fa dietrofront (incalzato dai sondaggi)

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
15 ottobre 2026 • 21:02
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Sconfessato Hegseth: l’esecuzione di Nidal Hasan non sarà più in “live streaming”. Gli attivisti a Domani: «Il tycoon ha ceduto alle pressioni». L’80% degli americani contrari alla barbarie. E cresce la paura midterm

WASHINGTON DC – La barbarie resta. Ma almeno gli Stati Uniti conserveranno il pudore di non trasformarla in uno spettacolo per il mondo intero. La fucilazione di Nidal Hasan, l’ex psichiatra militare condannato per la strage di Fort Hood, in cui uccise 13 persone, resta fissata per il 3 dicembre. Non sarà però trasmessa in diretta streaming, come aveva annunciato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. In un’America già scossa dalla decisione di ricorrere al plotone d’esecuzione per un militare

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.