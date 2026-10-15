Fucilazione in diretta, Trump fa dietrofront (incalzato dai sondaggi)

Sconfessato Hegseth: l’esecuzione di Nidal Hasan non sarà più in “live streaming”. Gli attivisti a Domani: «Il tycoon ha ceduto alle pressioni». L’80% degli americani contrari alla barbarie. E cresce la paura midterm
WASHINGTON DC – La barbarie resta. Ma almeno gli Stati Uniti conserveranno il pudore di non trasformarla in uno spettacolo per il mondo intero. La fucilazione di Nidal Hasan, l’ex psichiatra militare condannato per la strage di Fort Hood, in cui uccise 13 persone, resta fissata per il 3 dicembre. Non sarà però trasmessa in diretta streaming, come aveva annunciato il segretario alla Difesa Pete Hegseth. In un’America già scossa dalla decisione di ricorrere al plotone d’esecuzione per un militare