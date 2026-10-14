Usa, l’inflazione si abbatte sulle urne. Trump sempre più basso nei sondaggi

A settembre il costo della vita è salito del 3,7% e, per il sesto mese consecutivo, i prezzi sono cresciuti più degli stipendi. A pesare sui conti è la guerra: solo una sparuta minoranza di americani approva la politica economica del presidente

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Washington DC – Non è stata una buona giornata, quella di mercoledì, per Donald Trump. A meno di tre settimane dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, alla Casa Bianca arrivano brutte notizie proprio da due fronti che rappresentano altrettanti nervi scoperti del presidente: l’economia, dove l’inflazione torna ad accelerare, e i tribunali, che pongono limiti al suo potere. Il tycoon è impegnato in un tour serrato, che lo ha portato in Arizona e Montana, per spingere alle urne una base che