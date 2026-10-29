Tra tregua finale e attacchi imminenti, il balletto degli Usa sull’Iran

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Ancora una volta grazie alla mediazione dei qatarini, una lettera del vicepresidente JD Vance è giunta tra le mani del segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei. Non si conosce il contenuto dettagliato della proposta, ma è probabile che, come scrive il Wall Street Journal, contenga la richiesta di ripresa dei colloqui di pace: il numero due di Donald Trump sarebbe disposto a guidare la delegazione americana, già pronta a incontrare quella iraniana la set