Dopo la conclusione della riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale sull'Iran, la Casa Bianca non ha ancora reso noto quale decisione sia stata presa dal presidente Donald Trump
Sembrava la notte decisiva. Venerdì 29 maggio Trump aveva detto che lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto, il blocco Usa è revocato. Poi ha convocato la Situation Room «per una decisione finale», nonostante da Teheran arrivassero segnali opposti. Dopo due ore un funzionario della Casa Bianca ha confidato alla Cnn che il presidente Usa «accetterà solo un accordo che sia vantaggioso per l'America e che soddisfi le sue linee rosse».
Dopo la conclusione della riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale sull'Iran, la Casa Bianca non ha ancora reso noto quale decisione sia stata presa dal presidente Donald Trump.
PUNTI CHIAVE
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Pezeshkian: pronti a raggiungere un accordo dignitoso per la pace
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Hegseth: "Gli Usa sono capaci di riprendere la guerra con Teheran"
Pezeshkian: pronti a raggiungere un accordo dignitoso per la pace
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un "quadro dignitoso" per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Secondo l'agenzia di stampa Irna, Pezeshkian ha rilasciato questa dichiarazione durante una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nella tarda serata di ieri. "Teheran ha costantemente dimostrato il suo impegno per il dialogo", ha affermato Pezeshkian, esortando l'altra parte a "ricambiare mostrando una reale volontà politica e rispettando gli obblighi internazionali".
Hegseth: "Gli Usa sono capaci di riprendere la guerra con Teheran"
Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi "più che sufficienti "e sono "più che capaci" di riprendere la guerra con l'Iran. A parlare è Pete Hegseth, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, poche ore dopo che un incontro a Washington non è riuscito a produrre un accordo per porre fine al conflitto."La nostra capacità di riprendere le ostilità, se necessario, è più che sufficiente - ha affermato il segretario alla Difesa statunitense al Dialogo di Shangri-La, un vertice sulla difesa tenutosi a Singapore - Le nostre scorte sono più che adeguate a questo scopo, sia lì che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti".
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