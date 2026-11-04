L’Iran non si fida di un presidente debole. E Netanyahu vuole “usarlo” finché può

Dopo il voto statunitense – definito da Mohsen Rezai, alto funzionario iraniano responsabile della sicurezza, «una sconfitta politica» ad opera di Teheran – il rischio è che l’Iran si senta più determinato nel rifiutare possibili concessioni. Il deputato iraniano Ahmad Bakhshayesh Ardestani avverte: «Se gli Usa utilizzeranno le proprie basi in Europa, comprese quelle in Italia e Germania, lanceremo lì i nostri missili»
La clamorosa sconfitta dei repubblicani di Donald Trump nelle elezioni di midterm provocherà un ricalcolo strategico da parte della Casa Bianca rispetto ai piani di tornare a colpire Teheran? Maria Luisa Fantappiè, responsabile Medio Oriente dell’Istituto Affari Internazionali di Roma, racconta che fino a 48 ore fa i quadri politici del Golfo davano per scontato un imminente ritorno alle ostilità, molto più massiccio rispetto a quello iniziato a fine febbraio. Ora però «la natura eclatante della