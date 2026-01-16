Usa, la strategia della tensione di Trump: Minneapolis invasa da agenti in mimetica

true false

In Minnesota l’amministrazione Trump continua a mettere a punto la sua strategia della tensione. Mercoledì sera un agente dell’Ice ha sparato alla gamba di un immigrato venezuelano, colpevole di aver resistito all’arresto. L’uomo non è in pericolo di vita, ma l’episodio porta la situazione un altro passo verso l’esasperazione. Il fatto è accaduto una settimana dopo che un altro agente Ice aveva ucciso Renee Good, cittadina americana di 37 anni, mentre era alla guida della sua auto. La sequenza d