Usa, la strategia della tensione di Trump: Minneapolis invasa da agenti in mimetica

Dopo l’uccisione di Renee Good sondaggi a capofitto per Donald. che risponde con l’escalation. Tremila uomini delle forze anti immigrazione nella capitale del Minnesota. I cittadini: «Sembra di stare nel nazismo». Il presidente: «Non dovremmo più tenere elezioni». La Casa Bianca: «Sta scherzando». Ma non tutti ne sono convinti
In Minnesota l’amministrazione Trump continua a mettere a punto la sua strategia della tensione. Mercoledì sera un agente dell’Ice ha sparato alla gamba di un immigrato venezuelano, colpevole di aver resistito all’arresto. L’uomo non è in pericolo di vita, ma l’episodio porta la situazione un altro passo verso l’esasperazione. Il fatto è accaduto una settimana dopo che un altro agente Ice aveva ucciso Renee Good, cittadina americana di 37 anni, mentre era alla guida della sua auto. La sequenza d