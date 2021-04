Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta a Indianapolis. Diverse persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nel parcheggio di uno stabilimento della FedEx, nei pressi dell'aeroporto dello stato dell'Indiana, mentre il sospetto uomo armato si è suicidato.

Un testimone ha raccontato ai media locali di aver sentito degli spari: «Ho visto un uomo con una mitragliatrice di qualche tipo, un fucile automatico, e stava sparando», ha detto Jeremiah Miller, impiegato presso la FedEx.

Un altro uomo ha raccontato che sua nipote era seduta sul sedile del conducente della sua auto quando sono esplosi gli spari, ed è stata ferita. «Le hanno sparato al braccio sinistro», ha detto Parminder Singh. «Sta bene, ora è in ospedale».

Il portavoce della polizia di Indianapolis, Genae Cook, ha spiegato ai giornalisti che gli agenti sono arrivati quando la sparatoria era ancora in corso.

Almeno altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate nell'ospedale locale. Altre due, con ferite lievi, sono state trattate sul luogo e rilasciate. Nessun agente delle forze dell'ordine è rimasto ferito.

L'appello di Biden

Il 9 aprile, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso posizione rispetto alla carneficina che si sta verificando nell'ultimo periodo, a causa di diverse sparatorie in diversi stati americani. Solo nella scorsa settimana se ne sono verificate due, una in Texas e un'altra in South Carolina.

Biden ha dichiarato di avere intenzione di limitare l'uso delle armi, attraverso due disegni di legge, e di aumentare i controlli rispetto al loro acquisto. In particolare, l'intenzione del presidente è quella di bloccare la vendita delle cosiddette «armi fantasma». Si tratta di armi create direttamente in casa, attraverso l'uso di stampanti 3D e poi immesse sul mercato. Tuttavia, sono di difficile tracciamento, visto che non presentano numero di serie. Consentirebbero inoltre a chi le acquista di bypassare i controlli in caso di precedenti penali.

Gli stati in cui le limitazioni sulla vendita di armi sono già state applicate, il numero di sparatorie e morti è diminuita significativamente, come dichiarato dallo stesso Biden.

