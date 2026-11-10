Pena di morte e Cpi: le sfide dopo il midterm

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Sarà interessante vedere se donne e uomini eletti alle midterm e nuove istituzioni potranno, o vorranno, affrontare due nodi irrisolti: pena di morte e giustizia internazionale. La pena di morte è largamente applicata nelle autocrazie; gli Usa sono l’unica democrazia che la mantiene

Il risultato delle elezioni di midterm ha mostrato che gli anticorpi operano nella democrazia americana, ma il duplice mandato di Trump ha mostrato la fragilità di quel sistema di checks and balances “pesi e contrappesi”. Non sappiamo quale sarà la reazione di Trump in questo lungo periodo di fine mandato. Ma sarà interessante vedere se donne e uomini eletti e nuove istituzioni potranno, o vorranno, affrontare due nodi irrisolti: pena di morte e giustizia internazionale. Esecuzione fallita, Chri