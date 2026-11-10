i pesi e i contrappesi

Pena di morte e Cpi: le sfide dopo il midterm

Edmondo Bruti Liberati
Edmondo Bruti Liberati
Edmondo Bruti Liberati
10 novembre 2026 • 20:15Aggiornato, 10 novembre 2026 • 20:21
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Sarà interessante vedere se donne e uomini eletti alle midterm e nuove istituzioni potranno, o vorranno, affrontare due nodi irrisolti: pena di morte e giustizia internazionale. La pena di morte è largamente applicata nelle autocrazie; gli Usa sono l’unica democrazia che la mantiene

Il risultato delle elezioni di midterm ha mostrato che gli anticorpi operano nella democrazia americana, ma il duplice mandato di Trump ha mostrato la fragilità di quel sistema di checks and balances “pesi e contrappesi”. Non sappiamo quale sarà la reazione di Trump in questo lungo periodo di fine mandato. Ma sarà interessante vedere se donne e uomini eletti e nuove istituzioni potranno, o vorranno, affrontare due nodi irrisolti: pena di morte e giustizia internazionale. Esecuzione fallita, Chri

Edmondo Bruti Liberati
Edmondo Bruti Liberati
Edmondo Bruti Liberati

ex procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, presidente di Magistratura democratica dal 2006 al 2008

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