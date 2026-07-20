i legali delle vittime: impossibile ottenere i verbali

Usa, l’ordine all’Fbi: «Sospendete le indagini sugli agenti dell’Ice»

Mattia Ferraresi
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20 luglio 2026 • 19:11Aggiornato, 20 luglio 2026 • 19:11

I dossier passano alla Homeland Security: chi spara ora indagherà su sé stesso. I democratici e le associazioni: è un sistema costruito per garantire l’impunità

La settimana scorsa i dirigenti dell’Fbi su tutto il territorio americano hanno ricevuto l’indicazione di non indagare più sulle denunce di aggressione presentate dagli agenti dell’Ice, né sulle accuse mosse contro di loro. Il compito passa alla Homeland Security Investigations, un ramo del dipartimento della Sicurezza nazionale, lo stesso che controlla anche il temuto corpo anti immigrazione. Tradotto: chi spara indaga su sé stesso. Il New York Times, che ha rivelato la notizia, ricorda che fin

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)