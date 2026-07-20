Usa, l’ordine all’Fbi: «Sospendete le indagini sugli agenti dell’Ice»

I dossier passano alla Homeland Security: chi spara ora indagherà su sé stesso. I democratici e le associazioni: è un sistema costruito per garantire l’impunità
La settimana scorsa i dirigenti dell’Fbi su tutto il territorio americano hanno ricevuto l’indicazione di non indagare più sulle denunce di aggressione presentate dagli agenti dell’Ice, né sulle accuse mosse contro di loro. Il compito passa alla Homeland Security Investigations, un ramo del dipartimento della Sicurezza nazionale, lo stesso che controlla anche il temuto corpo anti immigrazione. Tradotto: chi spara indaga su sé stesso. Il New York Times, che ha rivelato la notizia, ricorda che fin