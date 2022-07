Un video inedito mostra l’immobilismo della polizia nell’operazione alla Robb elementary school di Uvalde, in Texas, dove Salvador Ramos, ex studente di quella scuola, ha ucciso 19 bambini e due insegnanti lo scorso 25 maggio.

Le immagini delle telecamere di sicurezza confermano ciò che è emerso nei giorni seguenti la strage: la polizia ha aspettato circa 74 minuti prima di fare irruzione nella scuola e porre fine alla carneficina del giovane killer.

Il video mostra una serie di poliziotti indietreggiare ai rumori degli spari e ammassarsi in una sala prima dell’intervento armato. Un rallentamento sul quale ora stanno investigando le autorità locali per cercare di capire se gli agenti avessero potuto salvare i bambini. Ma per gli investigatori è complicato capire quanti bambini sono morti durante quell’ora di attesa, dato che si sono sentiti spari sporadici mentre le raffiche dei colpi si erano udite all’inizio, quando la polizia non era ancora entrata nella scuola.

Le ammissioni

Il 27 maggio scorso, il direttore del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Steven McCraw, ha ammesso l’errore del comandante della polizia: aspettare quasi un’ora prima di irrompere nell’aula della strage della scuola di Uvalde «è stata la decisione sbagliata».

Secondo McCraw, il comandante «era convinto che non ci fossero più minacce per i bambini, che il soggetto fosse solo barricato e che avessero il tempo di organizzarsi» per irrompere. «Ovviamente non è stata la decisione giusta – ha aggiunto – È stata la decisione sbagliata».

Il direttore regionale del Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas, Victor Escalon ha detto che durante quell’ora i poliziotti hanno chiesto rinforzi, negoziatori e squadre tattiche, mentre procedevano all’evacuazione degli altri studenti e insegnanti presenti nella scuola.

Ma dalle testimonianze di chi si trovava sul luogo, come riportato dalla Associated press in quei giorni, i poliziotti hanno ricevuto diverse sollecitazioni dai genitori e residenti della zona, che si trovavano davanti alla scuola.

Il video pubblicato oggi aiuterà a fare chiarezza ma doveva essere diffuso dopo la visione da parte dei membri della comunità di Uvalde come stabilito la commissione dell'Assemblea che sta indagando sulla strage.

