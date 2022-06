Con un voto 6 a 3, la Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionale una legge dello stato di New York che, da oltre un secolo, vietava di girare in pubblico armati senza valide motivazioni. La causa era stata intentata da due privati cittadini sostenuti dalla potente lobby delle armi Nra.

Secondo i giudici della Corte, prevedere speciali regole per consentire ai cittadini di circolare armati rappresenta una violazione del Secondo emendamento della Costituzione, quello che stabilisce il diritto a possedere armi. Anche se non sono molti gli stati che hanno divieti simili, quasi tutti prevedono divieti di portare armi in luoghi particolari. Ora, dicono gli esperti, un’interpretazione letterale della sentenza mette a rischio queste restrizioni in tutto il paese.

Secondo gli esperti, si tratta della più importante espansione del diritto di portar armi da decenni a questa parte. Steve Vladeck, analista della Corte suprema del network Cnn e professore di legge all’università del Texas, ha detto che la decisione avrà «conseguenze monumentali».

I tribunali dei vari stati ora dovranno tenere conto della decisione della Corte suprema nel valutare le leggi sulle armi, comprese quelle attualmente in discussione al Congresso. La decisione della Corte suprema arriva infatti in un momento delicato, in cui il dibattito sulle armi è tornato al centro dell’agenda politica dopo la strage di Uvalde, in Texas.

Ritono alle armi

Negli ultimi anni, la Corte suprema aveva quasi sempre evitato di occuparsi di casi che riguardavano il Secondo emendamento. Le ultime sentenze significative in materia risalgono al 2008 e al 2010, quando la Corte ha affermato e poi ribadito il diritto ad avere armi destinate all’autodifesa nella propria abitazione.

Il fatto che da allora la Corte non si sia più occupata del diritto a possedere armi ha fatto infuriare le lobby delle armi e ha causato proteste anche da alcuni giudici conservatori. Ma dopo l’arrivo dei nuovi giudici nominati dai repubblicani durante la presidenza di Donald Trump, la Corte ha mostrato un nuovo interesse ad occuparsi della materia.

Attualmente la Corte suprema ha una netta maggioranza di giudici conservatori, sei contro tre. La Corte si è spostata ulteriormente a destra dopo la morte nel settembre 2020 della giudice Ruth Bader Ginsburg, nominata nel 1993 da Bill Cliton e sostituita a tempo di record dal presidente Trump e dal Senato a maggioranza repubblicana.

Circolare armati

Nello stato di New York era necessario possedere un permesso per circolare armati. Il permesso veniva concesso solo se chi ne faceva richiesta era in grado di dimostrare una valida motivazione, come ad esempio «un pericolo particolare per la propria vita».

Soltanto altri sei stati possiedono una legislazione simile a quella appena dichiarata incostituzionale nello stato di New York. Si tratta California, Delaware, Hawaii, Maryland, Massachusetts e New Jersey. Ora, questi divieti sono a rischio. Metà degli stati americani, invece, consentono di circolare armati senza alcun tipo di limitazione.

