Tra pescatori, informatori e radar Nato: gli avamposti norvegesi nel mirino della Russia

Vardø sarebbe il primo luogo da attaccare per il Cremlino in caso di guerra. Ospita il sistema Globus, punto di ascolto e controllo proiettato verso la penisola di Kola, dove Mosca detiene tra le 400 e le 1.000 testate atomiche. «Spesso arrivano americani e persone sconosciute. Noi facciamo finta che la base non esista» spiega Svein Harald Holmen
Kirkenes - Se le tensioni geopolitiche non accennano ad affievolirsi, c’è un posto in Europa in cui la paranoia si percepisce nell’aria. Più in alto dell’Alaska, più a Est di Istanbul, Vardø dista circa 50 chilometri di mare dalla Russia. Questo sarebbe il primo luogo da attaccare in caso di guerra. Perché il porto di pescatori ospita tre giganteschi palloni radar a incorniciarne la dorsale. Il sistema Globus è top secret, e rappresenta il primo punto di ascolto e controllo di ciò che avviene al