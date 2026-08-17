Tra pescatori, informatori e radar Nato: gli avamposti norvegesi nel mirino della Russia

Vardø sarebbe il primo luogo da attaccare per il Cremlino in caso di guerra. Ospita il sistema Globus, punto di ascolto e controllo proiettato verso la penisola di Kola, dove Mosca detiene tra le 400 e le 1.000 testate atomiche. «Spesso arrivano americani e persone sconosciute. Noi facciamo finta che la base non esista» spiega Svein Harald Holmen